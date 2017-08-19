Перед Неизведанным. История Первая: Мистер Хоррормен

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:55

I Love Creepypasta Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:55 by

Поздний вечер пятницы. Энджел как обычно вышел из квартиры на прогулку. Когда он выходил из подъезда, он заметил соседей, что курили возле фонаря. Мужчины, услышав, что кто-то выходит, обернулись и окликнули Энджела:— Эй, Эндж!Парень обернулся. Энджел немного улыбнулся, после чего он подошел к соседям и пожал им руки.— Что, Эндж? Опять собираешься шататься по улицам? — спросил один из соседей.— Даа…- медленно протянул юноша.— Может вместо того, чтобы прохаживаться, пойдем ко мне пива попить? — спросил второй мужчина.— Кстати, неплохая идея, Джей! — ответил первый, после чего он вместе со знакомым посмотрели на парнишку.— Эм… А я не пью, так что извините…- начал было Энджел, но его тут же перебил сосед:— Да это не важно! Просто зайдем, поболтаем там!— Извините, но нет, — резко отрезал парень и поспешно удалился от фонаря.Мужчины еще раз закурили, после чего Джей пробормотал:— Странный парень, конечно…В отличие от большинства рабочего населения городка, Энджел развлекался не так как многие — он просто выходил и бродил по улицам. Порой, эти прогулки были бесцельны, и парень ходил по городу от скуки. Для Энджела это стало некой традицией каждый вечер пятницы выходить на улицу и спокойно ходить по кварталам. Он сам не мог объяснить это, но частенько оправдывался тем, что хочет подышать свежим воздухом. Люди не понимали его, а он, в свою очередь, не понимал их…Юноша прошел дальше по мокрому тротуару, после чего повернул направо. Автомобильная трасса была пуста, что было довольно редким явлением в этом районе. Энджел осматривал вечернее небо, различные витрины уже закрывшихся магазинов, и, чтобы занять себя хоть чем-то, парень, как и в прошлую пятницу, начал считать источники света.На улице, что миновал Энджел было 12 фонарей, 5 светящихся вывесок, проехал 1 автомобиль и на этом он закончил счёт на той улице. Повернув направо, парень вновь начал считать фонари и вывески, но внезапно для себя услышал шаги.«Неужели, кто-то еще, кроме меня, отшивается по улицам?» — подумал Энджел и обернулся.Шаги были медленными, громкими. Помимо них раздавался стук…«Стук?» — пронеслось в голове у парня.В темноте стал виден силуэт, в руках которого была трость. Силуэт приближался к фонарю, он стал более отчетливее. Парень смог разглядеть, что таинственный гуляка был одет во фрак и цилиндр…«Цилиндр и фрак? Кто сейчас такое вообще носит?».Наконец, человек вышел на свет и остановился.Энджел боязно осмотрел человека с ног до головы. На незнакомце действительно был одет фрак и цилиндр, черные туфли и брюки, но вся эта одежда в некоторых местах была изорвана и испачкана грязью. Ладони у него были нечеловеческими. Всего три длинных пальца, которые болтались на рукояти трости как толстые веревки, а кожа была бледно-оранжевого цвета. Лицо неизвестного скрывала маска. Жуткая маска… Огромная нечеловеческая улыбка, большие квадратные зубы, пустые черные глазницы, кипельно-белый цвет, а также много «морщин». Энджел немного помотал головой, чтобы убедиться, что это все же маска, а не настоящее лицо.Жуткий незнакомец снял цилиндр и наклонился, продемонстрировав свои рыжие волосы. Он вернулся в исходное положение, надел цилиндр вновь, после чего замер на месте и уставился на Энджела. Парень косо взглянул на человека.«Что за жуткий тип?» — подумал он.Скинув все на какой-нибудь любительский розыгрыш, парень развернулся и пошел дальше. Однако, как только Энджел пошел, шаги и стук трости раздались вновь. Энджел настойчиво продолжал идти вперед, не обращая внимания на стук трости и шаги таинственного незнакомца.Юноша остановился и обернулся опять.Жуткая маска оказалась прямо перед лицом парня, из-за чего тот резко дернулся и чуть не упал. Неизвестный поднял голову вверх, будто смеясь, но при этом, он не издал ни звука. Энджел, немного пошатнувшись, отвернулся от жуткого человека и побежал прочь.«Кто это? Что ему надо? Почему именно я?» — столько вопросов крутилось у Энджела в голове, пока тот бежал.Когда парень добрался до пешеходного перехода, он приостановился, чтобы восстановить дыхание, оглянулся и увидел, что незнакомец стоял на том же месте и быстро махал своей трехпалой ладонью. Энджел перебежал дорогу, повернул на право и рванул к своему дому. Добежав до подъезда, он поднялся на второй этаж, достал ключи и судорожно начал копошиться в замочной скважине.Внезапно раздался громкий стук трости, Энджел громко крикнул и упал на пол. Возле двери стоял тот самый человек. Он направил трость концом к лицу Энджела, после чего, из небольшой щели вылезло лезвие. Парень еще сильнее прижался к полу и зажмурился.— Ты делаешь слишком поспешные выводы, дружок! — хриплым голосом пролепетал жуткий человек, — Пройдем за мной, и тогда останешься в живых! — мерзко зашептал человек, после чего убрал лезвие и вновь уперся о трость руками.Энджел медленно поднялся, после чего, таинственный человек жестом приказал парню пройти по лестнице вниз. Парень повиновался.Энджел не понимал, что происходит, однако человек выглядит угрожающе. Мало того, что он буквально за секунду перенёсся на несколько десятков метров и оказался рядом с жертвой, так он ещё и намерен убить парня, если тот не послушается.Юноша вышел из подъезда и в сопровождении жутковатого типа пошел вперед, куда-то на окраину района. Энджел оглядел улицу. Нужно всего-то быстро побежать в другую сторону, чтобы убежать от человека в жуткой маске. Как только Энджел достиг поворота, он рванул в сторону, но таинственный человек даже не пошевельнулся. Энджел огляделся, убедившись, что незнакомец его не преследует, но тут же споткнулся о какую-то железную палку. Парень упал локтями на асфальт, перевернулся на бок, и увидел этого жуткого незнакомца, который поправлял свой пиджак.«Как?! Как он здесь оказался?!» — недоумевал Энджел.Человек посмотрел на изумленное и испуганное лицо парня, после чего подошел, схватил воротник футболки и резко дернул вверх, подняв Энджела на ноги…Энджел почувствовал его длинные холодные три пальца.— А ты смельчак! Но вот что я тебе скажу: ещё раз что-нибудь подобное сделаешь, — некто поднёс конец трости к горлу юноши, после чего кончик лезвия коснулся подбородка Энджела, — Я тебе глотку вырву…– зловеще прошептал незнакомец.Энджел сглотнул ком в горле.Человек убрал лезвие, опустил трость вниз, после чего дёрнул Энджела в сторону.Незнакомец повёл парня за собой, продолжая держать воротник футболки.Наконец, вдвоем они дошли до какого-то здания.Человек открыл дверь черного входа у какого-то магазинчика, и Энджел вошел внутрь.Незнакомец закрыл дверь на замок, после чего показал юноше лестницу вниз.— Ну, как? Страшно же! Темно, сыро, холодно! Крысы пищат, воняет жутко… Идеальные составляющие страшного подвала, не так ли? — человек хрипло захихикал.Энджел боязно взглянул на жуткую маску. Человек стоял недвижимо и пристально смотрел на юношу. Парень подумал, что этот ненормальный хочет, чтобы он спустился в подвал, но только наступив на первую ступеньку, незнакомец громко рявкнул:— СТОП!Энджел пошатнулся и схватился за перила, чтобы не упасть. Он с ужасом в глазах посмотрел на человека.— Сначала ответь на вопрос: страшно или нет? — хрипло произнес незнакомец.— С-сст-стра-страшно…- промямлил Энджел.— Вот теперь можешь спускаться! — весело сказал человек, толкнул тростью парня в спину, тем самым приказав ему спускаться.Достигнув самого низа, человек зажег восковую свечу на столе, присел на старое и дряхлое кресло, после чего сказал:— Располагайся! Чувствуй себя как дома!Юноша был удивлен этому. Он ожидал что-то более ужасное, чем просто грязный подвал. Ни трупов, ни крови, ничего другого, что говорило бы о том, что здесь этот таинственный чудак творит с людьми страшные вещи.Энджел оглядел помещение и увидел старый стул, покрытый паутиной и пылью. Парень медленно подошел к стулу, стряхнул с него всю грязь и присел. Незнакомец в жуткой маске пристально всматривался в парня, как вдруг громко хлопнул трехпалой ладонью об стол. Энджел немного подскочил, после чего некто громко прохрипел:— Где же мои манеры?! Забыл представиться! Мистер Хоррормен!— Эм…- промычал Энджел, — Хоррормен?— Ну да! А тебя что-то смущает, Энджел?У парня глаза на лоб полезли. Откуда он знает его имя? Мистер Хоррормен увидел яркое удивление на лице юноши, после чего поспешил объяснить:— Необычный ты, однако. — произнес он, — Ходишь тут уже не первый месяц по этим пустым кварталам. Такой как ты просто не мог не привлечь моё внимание, существа ночного образа жизни. Ну, я так подумал, и решил, что ты сможешь быть хорошим собеседником.— С-со-собеседником? — заикаясь прошептал Энджел.— Ну да! Я думаю, у нас есть общие темы для разговора! — сказал Мистер Хоррормен, — Например, ночь! Прекрасное время суток…— Д-да кто т-ты вообще т-та-такой? — промямлил юноша.— … Тишина, холодный ветерок, яркая луна на фоне темного неба!.. — не обращая внимания на Энджела продолжал человек.— П-почему имен-но-но яя? — вновь подал голос Энджел.— … Такая красота, когда идёшь по ночным улочкам и везде яркие огни. Порой, ночь даже светлее дня, ах-хах!..Энджел хотел было повысить тон, но все еще побаиваясь этого чудика, он не решался вновь что-либо спросить, поэтому решил дослушать Мистера Хоррормена до конца.Когда человек наконец-то закончил, он произнёс:— А ты что скажешь? Может, ты думаешь немного иначе?Юноша в очередной раз сглотнул ком в горле, после чего выдавил из себя:— Ну… Я… Я н-не знаю…– сказал Энджел опустив голову.— Ах, ну и ладно! — Мистер Хоррормен пренебрежительно махнул рукой, — Я заметил, что ты что-то хотел спросить?Энджел немного оживился. Парень вновь промямлил:— К-кто вы та-такой?— Ох, ну… Это длинная история. Столько лет прошло… Четыреста? Пятьсот? Помню те грязные улицы Англии, когда я только-только вышел на свет…— Так, к-кто вы?— Кто я? — переспросил Мистер Хоррормен.Он резко махнул трехпалой ладонью из-за чего свеча потухла и комната погрузилась во мрак. Энджел резко вскочил со стула, он вытащил смартфон и посветил. Когда он направил свет на потолок, он увидел выворачивающегося Мистера Хоррормена, вцепившийся своими шестью пальцами в бетон. Энджел прижался к стене… Чудовище повернуло шею на 180 градусов, после чего громко проревело:— Я САМ СТРАХ!Он отцепился от потолка и скрылся во тьме. Энджел осветил всю комнату светом смартфона, увидел дверной проем и рванул к нему, но тут же длинные пальцы схватили его голень и резко потянули назад. Парень упал на пол, перевернулся, и в его горло вцепилась бледная трехпалая рука Мистера Хоррормена. Энджел увидел его жуткую маску…Парень зажмурился. Он не хотел видеть этот кошмар. Эту безумную неестественную улыбку, эти огромные квадратные зубы, эти пустые глазницы из которых потекла алая кровь… Энджел громко закричал от ужаса, когда услышал жуткий рык, будто монстр открывает свою огромную пасть…Внезапно, Энджел перестал чувствовать руку на горле, он был в сидячем положении. Не без страха, парень открыл глаза и оглядел комнату. Вновь горела свеча, Мистер Хоррормен спокойно сидел на кресле. Парень вскочил, но Мистер Хоррормен резко оказался прямо перед ним, вследствие чего, Энджел вновь рухнул на стул.— Тише, Энджел! Ты же не хочешь лишних проблем? — спросил Мистер Хоррормен, — Ты слишком пугливый. Вроде, так и лучше, но в конце концов, это же неинтересно! — воскликнул монстр, после чего вернулся в кресло, — Может, мне все же отпустить тебя?— Д-д-да! — с надеждой в глазах и улыбкой на лице прошептал Энджел, — Да! Отпустите меня, прошу!— Трус…- сделал вердикт Хоррормен, — Тебе сложно будет выживать в этом жестоком мире! Ты уверен, что сможешь?— Уверен! Уверен! Только отпустите меня! — молил Энджел.— Ладно! — сказал монстр, — Но перед этим, дай-ка я сделаю шалость!Свет опять потух, но тут же начал быстро вспыхивать и гаснуть вновь. Комната наполнилась множеством воплей, будто Энджел оказался в Преисподней. По стенам поползли тараканы и пауки. Мистер Хоррормен стоял посередине комнаты… Под громкие вопли и мольбы о помощи, монстр снял цилиндр, сдернул рыжий парик, и наконец начал было снимать маску, но внезапно свет потух…Энджел вскочил с кровати. Больше не было слышно криков, насекомые не ползали под ногами. Он оглядел помещение — это была его квартира. Парень тяжело выдохнул и вытер пот со лба.«Это всего лишь кошмар. Как же я рад…» — подумал он.Энджел медленно поднялся, включил свет и направился на кухню. Он открыл кран, взял стакан и налил воды. Возвращаясь в комнату, взгляд парня попал на окно…Темное небо, лужи на тротуаре, а под фонарем стоит он… Мистер Хоррормен. Энджел замер. Монстр снял цилиндр, поклонился, помахал своей трехпалой бледно-оранжевой ладонью, после чего развернулся и зашагал куда-то во тьму.Отныне, ему незачем пугать беднягу самостоятельно. Теперь, Энджел сам будет пугать себя воспоминаниями о Мистере Хоррормене

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