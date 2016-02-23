Роковая высота

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:01

Sveta1971 Просмотров: 163 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 02:01 by

Двенадцать лет назад погиб мой дядя. Но погиб не так, как было предсказано ему при рождении. Вроде бы и предсказание сбылось верно, но смерть была какой-то нелепой, и я не могу подобрать правильных слов для описания своих чувств и эмоций. Дядю звали Николай.Коля родился здоровым ребенком. После выписки из роддома были устроены смотрины для многочисленной родни (я уже в своих историях упоминала о своей необычной родне). Так вот, одна из таких необычных родственников, посмотрев на младенца, по секрету сказала другой родственнице, что мальчик будет справный, красивый, но умрет, не дожив до 25 лет, и не оставит потомства. Разобьется, упав с высоты.Ну а если секрет знают двое, то рано или поздно в это будет посвящено еще неизвестное количество людей. Так предсказание дошло и до матери Коли (а вот отец узнал все только после смерти сына).Наша родная ведьма очень осерчала на болтливую родственницу, ведь сама она проболталась в порыве расстроенных чувств. Бедная болтливая родственница, но это совсем другая история.Коля рос обычным мальчишкой. Любил лазить по деревьям, крышам и совсем не боялся высоты. Мать он доводил своим лазаньем до предынфарктного состояния, за что часто получал ремнем. Отец Коли, не понимая истерик жены, вставал на защиту сына. Ну какой же мальчишка не лазит по заборам, крышам и деревьям?Коля вырос хорошим парнем, сходил в армию, где, кстати, несколько раз прыгал с парашютом, а вернувшись домой стал, работать в МЧС. Увлекся промышленным альпинизмом, прошел обучение по месту работы и очень часто работал на высоте.Мать смирилась с работой сына и старалась не думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.Коля встречался с хорошей девушкой. Они готовились стать родителями и планировали в скором времени сыграть свадьбу.За две недели до свадьбы Коля с друзьями поехали на охотничью базу. Только приехали, даже по рюмашке не успели принять, начали распаковывать вещи и инвентарь. Настроение у всех приподнятое. Все ожидают хорошей рыбалки и веселого дружеского застолья.И угораздило Николая сесть на табурет именно там, где он стоял. И именно на этот табурет. Не передвинуть его подальше от камина, ну или выбрать другое место для посадки. Табурет под Колей подломился, и тот со всему маху врезается виском в острый угол постамента, на котором сложен камин.Колю не довезли до больницы, он скончался по дороге.Пока шло следствие, девушка Николая попала в больницу, потеряв ребенка. Коле было почти 25.Предсказание догнало Колю. Он погиб, как и было предсказано, до 25 лет, не оставив потомства и упав с высоты. Работая, он убился, упав с полуметровой высоты. Вот какой была роковая высота. Ирония судьбы?

Ключевые слова: Дядя предсказание родственники смерть удар авторская история

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