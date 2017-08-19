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MrsMajor.exe

Возможно, многие слышали о вирусе под названием "MrsMajor" (он же "BossDaMajor"). Вирус был создан 9 июля 2017 года пользователем видеохостинга YouTube, под псевдонимом "Elektro Berkay".

После того, как пользователь запустил вирус, создается новый текстовый документ со следующим текстом:
MrsMajor.exe

Переведя текст, я получил бессвязный бред, что-то типа: "Начинай ПЛАКАТЬ! ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ ОТ ТЕБЯ, ЭТО Не' scxhcar__?-#___3871h--___.....". Неясно, что сам автор хотел нам этим сказать. Затем запускается известный скример "Зелёная комната", также создается огромное количество .txt файлов, чьи иконки были заменены на маску маньяка из фильма "Крик"
MrsMajor.exe

После окончания ну очень страшного скримера, на экране появилась ошибка с текстом:
MrsMajor.exe

рус. MrsMajor хочет ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТОБОЙ!, после чего виртуальная машина ушла в перезагрузку. После перезапуска иконки .txt файлов меняются на череп. С курсором мыши и обоями происходит тоже самое.
MrsMajor.exe

Подождав пару секунд, я смог лицезреть существо, похожее на девочку лет 4-5, которая, судя по всему, и является "MrsMajor".
MrsMajor.exe

Открыв любой из .txt файлов, мы можем видеть следующий текст:
MrsMajor.exe

рус. MRS MAJOR ПОЗАДИ ТЕБЯ!, и начинает играть мелодия, вперемешку с которой мы слышим пение девочки. К сожалению, из-за моего плохого знания английского языка я не разобрал ни слова. Любые попытки что-либо предпринять против вируса не увенчались успехом. Однако, спустя время автор вируса выпустил утилиту, помогающую избавиться от вируса.

Вирус сам по себе не такой уж и страшный, но напугать неподготовленного пользователя и причинить вред системе он способен.

Ссылка на вирус.

ВНИМАНИЕ! Я НЕ НЕСУ АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ВИРУСОМ ВРЕД! ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО НА ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЕ.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:39
Сегодня, 18:39 by RoyalPaladinПросмотров: 48Комментарии: 1
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Ключевые слова: Вирус страх ужас компьютер вред авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Ну и жуть.....эти вирусы....не хотелось бы поймать что то эдакое....За историю плюс!+++
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