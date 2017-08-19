Дневник выжившего. Глава 2

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:50

Вадим Машковцев Просмотров: 41 Комментарии: 1 +1 Вчера, 17:50 by

В этот раз первым проснулся Владимир. Он сварил кашу и уже завтракал. Вот и Дима с Лёхой проснулись. Соня проспала дольше всех. Владимир уже привык к этому. Плотно позавтракав, Владимир рассказал ребятам, куда им предстоит отправиться. Они сели в машину и поехали. Деревня находилась на расстоянии 30 километров. Добраться до нее не представлялось сложным.Зомби стали бить по окнам. Сергей завёл автомобиль. Чудовища остались позади.- Едем в продуктовый. Скоро начнёт темнеть, надо успеть.- Давайте после магазина поедем ко мне домой. Там можно заночевать. Мой отец создал план по выживанию, в нём есть полезные советы.- Хорошо. Так и сделаем.***Когда они добрались до магазина, начало темнеть. На этот раз в магазине никого не было. Они взяли банки с консервами, крупы и немного воды. При выходе из магазина они были предельно осторожны, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Но и здесь им повезло. На улице никого не было. Добравшись до машины и выложив всё в багажник, Сергей спросил:- Где находится твой дом?- Прямо по дороге и направо. Там ещё вывеска большая.- Отлично. Поехали.Они ехали спокойно, как вдруг на дорогу выбежал зомби. Кровь растеклась по стеклу. Сергей потерял управление. Машина с треском врезалась в дерево. Они вылезли из машины. После осмотра они стали доставать из машины ценные вещи. Распихав всё по рюкзакам, команда поспешила уйти подальше от машины. Тут они обнаружили, что зомби, которого они сбили, не умер. Он стремительно приближался к ним. На этот раз Сергей не дал Блэйку геройствовать. Он нацелил автомат на зомби и нажал курок. Раздался выстрел. Монстр был убит.- Нам пора бежать, пока окончательно не стемнело.Они добрались до дома, когда стало совсем темно. Дима пошёл искать лист с записями своего отца. Внезапно его сбил с ног удар в живот. Дима не мог поверить своим глазам. Это был его отец. Вместе с мамой. Видимо, он не признал сына. Некоторое время они стояли в оцепенении. Первым отошёл от шока Дима:- Папа, я так рад, что вы живы. Но как вам это удалось?- Я тоже рад тебя видеть. Конечно же, нам удалось выжить с помощью моего плана, - ехидно сказал Владимир. - Как я вижу, ты пришёл с друзьями. И Блэйк тут, – собака радостно завиляла хвостом. - Я вам сейчас расскажу всё по порядку.Папа Димы не обижался, когда его называли параноиком. Но теперь, когда наступил зомби-апокалипсис, Владимира Самсонова больше никто так не назовёт.- Сначала мы с Соней поехали на дачу. Нам показалось странным, что на улице никого не было. Когда мы приехали и вышли из машины, на нас набросился молодой человек. Вернее, мы так думали. Он был в оборванных вещах, весь бледный, а на шее у него был глубокий укус. Мы скорее забежали в машину. Он с диким рёвом стал бить по окнам. Вот тогда я не выдержал. Достав топор, который предназначался для дров, я отрыл дверь машины и со всей силы ударил его по голове. Он повалился на землю. Поскольку я всегда был готов к такому случаю, я знал, что делать. Мы сразу поехали обратно домой. Только мы начали собирать вещи, как вдруг дверь открылась. Пришли вы. Прости меня, я не знал, что это ты.- Да ничего страшного.- Надо ложиться спать. Кто-нибудь будет сторожить дверь посменно.- Давайте я буду сторожить, – отозвался Сергей.- Хорошо, – сказал Владимир, а сам тихо шепнул Диме: - Странный он какой-то. Надо за ним приглядывать.- Ты чего? Он хороший. Он нас спас. Но я прислушаюсь к твоему совету, – также тихо сказал Дима.Все легли спать. Только Дима и Сергей не спали. Дима не мог уснуть, он думал над словами отца, а Сергей сторожил дверь. Правда, толку от него было мало. Владимир знал многое о зомби и пользовался своими правилами. Он заранее положил ко всем дверям трупы зомби, потому что это их не приманивает. Они чуют похожий запах и уходят. Владимир не доверял Сергею. Ночью всё прошло гладко, ни одного зомби не было.Первым проснулся Лёха. Он встал и прошёлся по дому. Позже проснулся Дима. Он начал готовить яичницу. И вот уже проснулись все. Быстро позавтракав, они принялись изучать список по выживанию. Следующим делом было добраться до радиовышки, чтобы послать сигнал. Возможно, есть ещё выжившие. Делать это надо было каждый день.- Если верить карте, то вышка находится в пятидесяти километрах от нас. Выдвигаемся.Взяв воды, еды и оружия, они сели в машину и поехали. По пути их встречали кучки зомби, но Лёха с Димой без проблем их расстреливали из окна. Хотя лучше бы они этого не делали.***Вот уже показалась вышка. Они зашли в неё. Владимир сразу пошёл к компьютеру, а все остальные ушли осматривать здание. Дима нашёл несколько раций и раздал всем.- Компьютер поломан. Сигнал подать не удастся. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь.Они уже собирались уходить, как за дверью раздался страшный рёв. Лёха быстро поднялся на второй этаж, посмотрел в окно и обомлел. Там стояла целая толпа зомби. Сергей с Владимиром расстреливали зомби у двери, а Лёха с Димой стреляли из окна второго этажа. Вскоре зомби захватили весь первый этаж, и взрослым пришлось подняться на второй. Казалось, что выхода уже нет. Это конец. Сергей достал гранату.- ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ? ТЫ ВСЕХ НАС УБЬЁШЬ!- Это наш единственный шанс! Их слишком много.- Я НЕ ПОЗВОЛЮ ТЕБЕ ЭТОГО СДЕЛАТЬ!- Поздно.Сергей вынул чеку и бросил гранату. Прогремел взрыв. Владимир не сдержался и выстрелил в Сергея.- Папа. Ты что делаешь?- Мне ещё с самого начала надо было его пристрелить. Он хотел нас всех убить и забрать вещи.- Но он нам помог! На первом этаже зомби больше не осталось.Внизу всё было в крови. Сильно пахло гнилью и порохом. И правда, на первом этаже зомби больше не осталось. Все быстро побежали в машину. Такой громкий взрыв мог привлечь ещё больше зомби. Владимир вставил ключ зажигания и тронулся.Когда они ехали, они проезжали большую деревню, огороженную огромными стенами. Но она их не привлекла. Наконец, они добрались до дома. Лёха с Димой поели и легли спать. А взрослые принялись изучать карту.- Вот сюда мы должны отправиться, – сказал Владимир шёпотом, указывая на маленькую деревню. – Мы её проезжали. Если там нет выживших людей, то хотя бы можно спрятаться. Наш дом не безопасен.- Хорошо.Вот и взрослые легли спать. Эта ночь прошла также тихо.

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