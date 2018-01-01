Dark Fantasy. Часть шестая. Поляна

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:55

Причина: Изменён раздел.

SergeyPhoenix Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:55 by

В лесу деревья стояли плотно друг к другу, переплетаясь кронами между собой, образовывая плотный купол из листвы, так что солнечный свет едва пробивался вглубь. Оттого было непонятно, день сейчас… или уже вечер.По пути мне совсем захудало, я упал на землю, воя от боли. Раньше я получал травмы и посерьезнее этой, но такого не испытывал никогда.Старик подошел ко мне, сорвал пару трав, растущих рядом, достал из своей сумки еще какие-то корешки, пережевал и приложил к моей ране.Удивительно, но боль сразу начала отступать, видимо, одна из трав содержала сильный анестетик. Нижняя губа старца немного отвисла, действие обезболивающего не прошло для него бесследно.- Кто тебя так? - не совсем внятно спросил он.- Старая карга из дома на отшибе, - ответил я.- Хм... Варга, - старик погладил свою пышную седую бороду, - странно, раньше за ней не замечалось ничего подобного. А ты часом не видел там чего странного?«Странного?!» - воспоминания о той ночи накрыли меня своим ужасным флешбэком.- Да там... да там... – запинаясь, завопил я, - чёрная тварь, не то оборотень, не то… Бог знает что, труп на полу, а эта твоя, как её, Варга, укусила меня.Старец хранил молчание, но по глазам было понятно, что он что-то об этом знает.- В дерьмовую историю ты вляпался, молодой человек. Я думаю, что псы искали именно тебя. Вставай, тут опасно находиться.Старик поднял глаза на плотный лиственный купол.- К полудню уже будем на месте.У меня не было причин, чтобы не доверять ему, он спас меня от гончих. И факт того, что он может что-то знать, разжег во мне былой интерес расследования.Меня пару раз чуть не убили, но я все равно горю желанием докопаться до истины, наверное, я никогда не изменюсь и уж точно не встречу старость в теплой и мягкой постели.Погруженный в свои, не совсем веселые рассуждения, я не заметил, как мы добрались до места...

Ключевые слова: Старик рана оборотень авторская история

Другие, подобные истории: