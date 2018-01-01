Dark Fantasy. Часть Пятая. Гончие

Dark Fantasy. Часть Пятая. ГончиеНесмотря на свои преклонные года, старик проявлял удивительную ловкость, пробираясь через густую лесную чащу. Я чудом пытался за ним успеть, постоянно спотыкаясь и еле уворачиваясь от веток.
Рука начала ныть все сильнее и сильнее, боль становилась практически невыносимой. Но все равно, стиснув зубы и прижимая руку к груди, я упрямо брел за своим проводником.
Впереди раздался треск веток.
Старик молниеносно кинулся к ближайшей лощине, увлекая меня за собой. От неожиданности я потерял равновесие и рухнул на землю, издав стон. Старец зажал мне рот своей ладонью. Она была сухая и грубая, как будто он постоянно занимался тяжёлой работой, точно такие же ладони бывают у матросов на кораблях.
- Рука сейчас отвалится! - освободившись, прошептал я.
- Терпи! - сквозь зубы бросил он.
Треск становился все ближе.
Послышалось шуршание листвы, как будто по ней пробиралась стая каких-то животных. В воздухе запахло серой и гарью. Мир вокруг меня как-будто побледнел. Я затаил дыхание.
Старик тем временем что-то бормотал себе под нос, это было очень похоже на то, как тогда, в доме, шептала старая ведьма. "А не заодно ли он с ней?" - эта мысль меня ужаснула.
Тем временем шорох становился все ближе, так же как и старик все громче и громче читал свое заклинание. Непонятные и доселе незнакомые мне слова срывались с его губ.
"Что все это значит? На каком это языке? Кто он такой?" - сознание и так было на пределе возможностей после пережитого в доме. Одни вопросы. И если опасность не минует, вряд ли я получу на них ответ.
Вдруг шум прекратился.
Я украткой выглянул из-за земляного убежища.
Буквально в десяти метрах от нас стояли псы. Но это были не обычные дворовые собаки, они были темно-черного цвета, шерсть их клубилась и как будто состояла из клубов дыма. Глаза горели адским огнем. А из пасти вырывалось пламя.
- Господи, это же адские гончие — я читал о них в одной книге с университетской библиотеки. Встреча с ними, судя по описанию, не предвещала ничего хорошего.
Старик практически встал во весь рост. От него исходило такое сияние, что я даже невольно зажмурился.
- Ликоро! - заорал старик не своим голосом, как будто небо разорвала на части молния.
Твари, истошно скуля, бросились наутек.
Старец упал на колени, по его морщинистому лбу катились крупные капли пота.
Я молча взирал на него, разинув рот. Степень моего охреневания от происходящего трудно описать словами.
Он просидел немного, таращась в одну точку, с трудом поднялся на ноги, опираясь на свой посох, и побрел дальше, как будто ничего не произошло, и жестом позвал меня за собой.
Я молча поплелся за ним, прижимая раненую руку к груди...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31
Причина: Изменен раздел. Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 12:31 by SergeyPhoenixПросмотров: 11Комментарии: 0
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