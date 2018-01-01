Dark Fantasy. Часть Пятая. Гончие

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:31

Причина: Изменен раздел. Авторская стилистика сохранена

SergeyPhoenix Просмотров: 11 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:31 by

Несмотря на свои преклонные года, старик проявлял удивительную ловкость, пробираясь через густую лесную чащу. Я чудом пытался за ним успеть, постоянно спотыкаясь и еле уворачиваясь от веток.Рука начала ныть все сильнее и сильнее, боль становилась практически невыносимой. Но все равно, стиснув зубы и прижимая руку к груди, я упрямо брел за своим проводником.Впереди раздался треск веток.Старик молниеносно кинулся к ближайшей лощине, увлекая меня за собой. От неожиданности я потерял равновесие и рухнул на землю, издав стон. Старец зажал мне рот своей ладонью. Она была сухая и грубая, как будто он постоянно занимался тяжёлой работой, точно такие же ладони бывают у матросов на кораблях.- Рука сейчас отвалится! - освободившись, прошептал я.- Терпи! - сквозь зубы бросил он.Треск становился все ближе.Послышалось шуршание листвы, как будто по ней пробиралась стая каких-то животных. В воздухе запахло серой и гарью. Мир вокруг меня как-будто побледнел. Я затаил дыхание.Старик тем временем что-то бормотал себе под нос, это было очень похоже на то, как тогда, в доме, шептала старая ведьма. "А не заодно ли он с ней?" - эта мысль меня ужаснула.Тем временем шорох становился все ближе, так же как и старик все громче и громче читал свое заклинание. Непонятные и доселе незнакомые мне слова срывались с его губ."Что все это значит? На каком это языке? Кто он такой?" - сознание и так было на пределе возможностей после пережитого в доме. Одни вопросы. И если опасность не минует, вряд ли я получу на них ответ.Вдруг шум прекратился.Я украткой выглянул из-за земляного убежища.Буквально в десяти метрах от нас стояли псы. Но это были не обычные дворовые собаки, они были темно-черного цвета, шерсть их клубилась и как будто состояла из клубов дыма. Глаза горели адским огнем. А из пасти вырывалось пламя.- Господи, это же адские гончие — я читал о них в одной книге с университетской библиотеки. Встреча с ними, судя по описанию, не предвещала ничего хорошего.Старик практически встал во весь рост. От него исходило такое сияние, что я даже невольно зажмурился.- Ликоро! - заорал старик не своим голосом, как будто небо разорвала на части молния.Твари, истошно скуля, бросились наутек.Старец упал на колени, по его морщинистому лбу катились крупные капли пота.Я молча взирал на него, разинув рот. Степень моего охреневания от происходящего трудно описать словами.Он просидел немного, таращась в одну точку, с трудом поднялся на ноги, опираясь на свой посох, и побрел дальше, как будто ничего не произошло, и жестом позвал меня за собой.Я молча поплелся за ним, прижимая раненую руку к груди...

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