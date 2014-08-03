Dark Fantasy. Часть четвертая: Спасение?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:28

SergeyPhoenix Просмотров: 16 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 19:28 by

Чудом не застряв в оконном проеме, я кубарем выкатился на ночной прохладный воздух.За окном слышалось, как тварь скреблась и истошно выла, поняв, что добыча ушла у нее из под носа."Так, нужно быстрее отсюда убираться, пока старуха не очухалась", - немного отойдя от шока, подумал я.Рывком встав на ноги, я сломя голову бросился прочь, не разбирая дороги, гонимый ужасными воплями этого существа и желанием убраться подальше от проклятого дома.Я бежал и бежал, пока адреналин в крови не перестал действовать. В глазах потемнело и сознание покинуло меня.Сколько я находился в отключке - одному лишь богу известно. Придя в себя, я обнаружил, что уже рассвело.Лежал я в густом кустарнике, на окраине старого дремучего леса. Именно из-за легенд этого леса, силясь потешить свое самолюбие, я и приехал в эту глушь и чуть не лишился головы...Так что, выходит, что рассказы о ведьме - правда? И, более того, тут замешаны силы, природу которых невозможно понять человеческому разуму?Я с трудом поднялся на ноги.От пережитого этой ночью стресса меня пошатывало и сильно тошнило. В голове возникали тысячи вопросов, ответов на которые я пока что не знал.Внезапно раздался треск веток, и из леса вышел ветхий старик в грязных поношенных лохмотьях.- Кого это к нам в лес занесло? Эй, ты кто таков и что тут делаешь? - спросил старец, опираясь на посох, сделанный из бересты. - А с рукою что?Я совсем забыл о полученной травме. Рука была рассечена от запястья до костяшек, обнажив сухожилия и кости. Получается, что я чудом не умер от потери крови.Рука тут же отозвалась ноющей тупой болью.- Рана-то плохая, - сказал старик, смотря на меня немигающим взглядом. - Надо бы обработать и зашить, покуда заражение не началось.Голос старика вывел меня из ступора, и я осознал, что таращусь, разинув рот, на свою руку.- Давай за мной, - и он жестом указал в сторону леса.Делать нечего, придется подчиниться, так как ампутация не входит в мои планы...Продолжение следует...

Ключевые слова: Сказка ужасы ведьма рана лес старик авторская история

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