Dark Fantasy. Часть четвертая: Спасение?Чудом не застряв в оконном проеме, я кубарем выкатился на ночной прохладный воздух.
За окном слышалось, как тварь скреблась и истошно выла, поняв, что добыча ушла у нее из под носа.
"Так, нужно быстрее отсюда убираться, пока старуха не очухалась", - немного отойдя от шока, подумал я.
Рывком встав на ноги, я сломя голову бросился прочь, не разбирая дороги, гонимый ужасными воплями этого существа и желанием убраться подальше от проклятого дома.
Я бежал и бежал, пока адреналин в крови не перестал действовать. В глазах потемнело и сознание покинуло меня.
Сколько я находился в отключке - одному лишь богу известно. Придя в себя, я обнаружил, что уже рассвело.
Лежал я в густом кустарнике, на окраине старого дремучего леса. Именно из-за легенд этого леса, силясь потешить свое самолюбие, я и приехал в эту глушь и чуть не лишился головы...
Так что, выходит, что рассказы о ведьме - правда? И, более того, тут замешаны силы, природу которых невозможно понять человеческому разуму?
Я с трудом поднялся на ноги.
От пережитого этой ночью стресса меня пошатывало и сильно тошнило. В голове возникали тысячи вопросов, ответов на которые я пока что не знал.
Внезапно раздался треск веток, и из леса вышел ветхий старик в грязных поношенных лохмотьях.
- Кого это к нам в лес занесло? Эй, ты кто таков и что тут делаешь? - спросил старец, опираясь на посох, сделанный из бересты. - А с рукою что?
Я совсем забыл о полученной травме. Рука была рассечена от запястья до костяшек, обнажив сухожилия и кости. Получается, что я чудом не умер от потери крови.
Рука тут же отозвалась ноющей тупой болью.
- Рана-то плохая, - сказал старик, смотря на меня немигающим взглядом. - Надо бы обработать и зашить, покуда заражение не началось.
Голос старика вывел меня из ступора, и я осознал, что таращусь, разинув рот, на свою руку.
- Давай за мной, - и он жестом указал в сторону леса.
Делать нечего, придется подчиниться, так как ампутация не входит в мои планы...
Продолжение следует...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28 by SergeyPhoenixПросмотров: 16Комментарии: 1
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