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Страшилки

Летний вечер

Одним летним вечером разразилась сильная гроза, я замерз и вымок до нитки, пока дошел до дома. Гроза была очень сильная, от грома в квартире сотрясались рамы.
Этим вечером я был один. Чтобы не простудиться, залез ванну и налил горячей воды, чтобы прогреться.
Пролежав в ванне некоторое время, я решил уже было закругляться. В этот момент боковым зрением заметил легкое шевеление дверной ручки. К слову говоря, у меня привычка запирать дверь в ванную осталась еще с тех времен, когда жил в общежитии.

Первая мысль была, что домой вернулась моя жена, которая из-за грозы решила остаться ночевать у своей подруги. Позвав жену, в ответ услышал только тишину и звуки непогоды, доносившиеся с улицы.
Решив, что мне это всё показалось, повернув голову к стене, я продолжил лежать.
Пролежав так еще некоторое время, я услышал легкое шуршание снизу двери, у меня был ступор. Выйдя из ступора, я снова окликнул жену, но ответа не последовало, домашних животных у меня также нет. Тогда в голову пришла мысль, что я просто не закрыл входную дверь, но этого не могло быть, поскольку дверь запирается только ключами, которые я собственноручно повесил на крючок в прихожей.

Через некоторое время вновь услышал звук, доносившийся с противоположной стороны двери ванной комнаты, который сильно меня напугал, в этот момент в ванне мигнул свет, и одновременно с этим по двери ванной был нанесен удар, от которого я моментально подскочил в ванне. Открыв сливную пробку, я ждал, что произойдет дальше.
Время для меня в этот момент тянулось вечностью. Через несколько секунд я услышал звук, от которого у меня мурашки побежали по коже, звук напоминал, будто кто-то большим когтем провел по наружной стороне двери.
Мне было очень страшно, я находился абсолютно один ночью в пустой квартире.

Через некоторое время под дверью ванны показалась чья-то чёрная волосатая конечность с длинными и острыми как бритва когтями. Вместе с этим это существо пыталось просунуть голову под дверь и постоянно фыркало.
В короткий момент времени, когда существо в очередной раз попыталось просунуть голову под дверь, мне удалось разглядеть морду этого страшного зловещего существа. Вытянутая морда с пастью, полной острых зубов, а еще большими черными словно ночь глазами. Тварь явно хотела попасть ко мне в ванную, и она всё для этого делала. Существо начало что есть силы царапать дверь в ванную комнату. Единственным тяжелым предметом, который был в ванне, было старое зеркало.
В очередной раз, когда существо попыталось просунуть голову под дверь, я изо всех сил стукнул по морде, от этого оно сильно взвыло и, судя по звукам, убежало во внутрь квартиры.

В ванне я просидел до прихода жены. На вопрос, что же произошло, я не мог дать вразумительного ответа. Дверь ванную с наружной стороны была вся расцарапана когтями невиданного существа.

Откуда взялось это существо в моей квартире и куда убежало - я так и не смог понять. Но вот уже много лет подряд, с того самого дня, каждую грозу я слышу фыркающий звук и этот стук когтей по квартире. Я знаю, оно здесь и никуда не ушло.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27 by Лёша ПестряковПросмотров: 40Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Лето вечер ванная существо когти авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:49
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smile прикольная страшилка! +++++
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#2 написал: Schwindler
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Ну и дверь... Под ней что, щель шириной километр? Под обычную дверь эта зверюга просунула бы коготок только, а тут ещё и по мордасам зеркалом схлопотала... Автор, дорогой, раз зверушка не ушла - озаботься ремонтом! Плюсую!
Зарегистрирован: 3.02.2018
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