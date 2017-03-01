Мистика в нашей жизни

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:28 by

Есть у меня коллега Виталя, который как-то и рассказал эту историю.Приехал он на пмж в другой город на заработки и снял однушку. А надо сказать, что жил он один. Ещё в тот время холостой был. Так вот, примерно через месяца два после того, как он заселился, в квартире стали происходить странные вещи.[Эпизод #1] Сидит он в комнате на диване, смотрит телек, тут слышит грохот в ванне. Заходит, а там шампуни, которые на стиралке стояли, все на пол попадали. Животных дома нет, стиралка выключена. Ну, пузырьки-одеколоны поставил на место, особо не придал этому значение.[Эпизод #2] Проходит несколько дней. Вечер, сидит Виталя за столом, пишет курсовую. А надо сказать, что у хаты планировка такая, что с комнаты проход сразу на кухню, без коридора, поэтому он дверь на кухню постоянно держал закрытой, чтоб запахи еды не проникали в комнату.Ну, так вот, сидит, пишет что-то, тишина. Тут слышит, что на кухне что-то происходит. Как будто шуршание листвы вперемешку с каким-то гулом. Он встал, подошёл к двери, прислонил ухо. А зайти глянуть ссыкотно. Через минуту шум исчез, и Виталик всё-таки решил открыть дверь, глянуть. Каково же было его удивление от того, что он увидел на кухне.Там творился полный хаос: повсюду валялись пакеты с магазинов (знаете, продукты в них домой мы носим, а потом кладём их в другой большой пакет, и они там копятся) так вот, пакеты были везде - в раковине, на подоконнике, на плите, на шкафах, на столе, на полу. Хотя они у него висели на ручке двери кучей в большом пакете.Тогда он наложил в трусы пару кирпичей. С его слов: "У меня сердце в пятки ушло, руки тряслись от страха, пока я эти пакеты собирал". Спать он лёг тогда с включённым светом.[Эпизод #3] Прошёл месяц. У него в ванной висел плафон одинокий, а сама ванна находилась где-то в полуметре от него. Опять он дома один, вечер. Смотрит телек, тут слышит дикий грохот из ванны. Он как чумной залетел в ванну, щёлк-щёлк выключателем - не включается. В ванной темень, хоть глаз выколи. Бежит за фонариком, светит в ванну и видит следующее: осколки плафона валяются в ванне. В ванне, которая стояла в отдалении от него. Получается, плафон сам раскачался, лопнул, и осколки полетели в ванну.[Эпизод #4] [Самый страшный] [Последний] С некоторых пор он стал спать при включённом в коридоре свете. Какой-никакой, а отблеск в комнату давал. Лёг, значит, он спать, закрыл глаза и почти заснул. Тут сквозь сон слышит топот. Как будто ребёнок быстро так - топ-топ-топ. Открыл глаза, прислушался, вроде ничего. Ну, мало ли, у соседей дитё бегает. Ага. В полночь. Начал засыпать снова, а тут ба-бах -опять топот, как будто с коридора кто-то бежит в комнату. Не успел Виталя открыть глаза, как получает довольно ощутимый удар по лбу. Вскакивает, включает свет, сердце бешено колотится. Озирается по сторонам - никого нет. Тишина. В зеркало когда он посмотрел, то на лбу была красная отметина.Он в ту же ночь уехал ночевать к другу, а на следующий день съехал с этой квартиры. Вот такая мистическая история. Рассказывал он её нам очень эмоционально и клялся и божился, что не придумывает. Впрочем, вруном он никогда не был, так что заставил задуматься о том, что что-то в этом мире все-таки есть, чего мы не видим.Автор: Kamzver.

Ключевые слова: Коллега квартира грохот хаос осколки удар

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