Корова пропала. Часть 2. Возвращение

Корова пропала. Часть 2. ВозвращениеЯ жил спокойно. Даже после всего того, что со мной было, но по неясной причине меня туда тянуло, причем сильно. Меня не волновала судьба родственников, так как они жили спокойно, и после всех моих сборов я всё-таки отправился в ту самую деревушку. Я и не забыл хотя бы раз заглянуть в Google Maps по дороге, и я увидел, что моя деревня находится совсем недалеко с каким-то городом.
Самым примечательным для меня был какой-то садик №3. Для меня это не имело особого значения, но то, что наш посёлок - не запущенная деревушка в далеком расстоянии от всех, меня не радовало.
Я мигом домчался до деревушки, и моему взору просто предстали развалины. Холодные и безлюдные. Но я и пошёл дальше, но для меня самого было изюминкой то, что я взял с собой пистолет. Но после раздумий я понял, что это был глупый поступок, так как против таких существ мало что вообще могло подействовать.
Я прошёлся по дороге, но и от этого толку совсем-то не было, вот и решил я заглянуть в свой телефон. Я просмотрел все области деревни и увидел продолжение дороги, которая ведёт в тот самый городок. Ну, я всё-таки решил заглянуть в мой домик... старый добрый дом.
Я удивился, когда вернулся, ведь дом был в неплохом состоянии. Мне уже не хотелось рассказывать, что было в сарае, так что я перейду к той части, где я уже шёл к городу.
Дорога не была трудной, если бы я не встретил то, что даровало мне плохие воспоминания. Я бежал со всех ног, а корова просто медленно плавала в воздухе прямо надо мной. Но вскоре она просто испарилась, и дорога тоже кончилась. Началась деревушка, но не моя, конечно. Я шёл и шёл, но деревня даже и не думала кончаться. Вместо этого просто начались этажные дома, но и напастям моим конца не было, и уже вместо коровы был некий представитель женского пола, вот только с головой у неё не было всё в порядке. В прямом смысле, ведь то, что там было - было просто не похоже на человеческую голову. У неё была просто огромная куча глаз и, как я успел заметить, даже по три языка.
Но вот я решил, что стоит пустить вход пистолет. Я быстро достал его из сумки, а заряжать и не пришлось, так как он был у меня заряженный.
Ну, что касается её, то она шла прямой походкой прямо ко мне. Я и не думал о том, чтобы с ней налаживать контакт, вот и вышло в неё пуль пять, и повалилась она на землю. Вот мне и стало худо. Я решил бежать обратным путём через свою деревню. Я бежал со всей дури.
Но и тут моё сознание резко заставило меня обернуться, и я увидел... нет, ничего я не увидел, но вот, когда обернулся, опять увидел её. Она решила остановить меня таким способом. Моё единственное действие было снова пустить в ход пистолет, и это было совсем неудачной идеей с ужасными последствиями. На неё ушла одна пуля, она была оглушена на какое-то время, и я успел быстро обежать с другой стороны. Но она уже пришла в себя, и я без раздумий пустил в неё вторую пулю. Она упала на колени, и её грудь и живот начали раздуваться до точки невозврата, разорвав её рубашку и юбку. Вся она начала обрастать черной массой, и её переполненное раздутое брюхо извергло ещё больше такой же массы. Я больше предпочел не смотреть.
Я бежал ради своей жизни и вернуться назад даже не думал. Но вот, возвращаясь в деревню, я бежал прямо на первую напасть, которая, видимо, поджидала меня для удобства. И настал самый запомнившийся мне момент в жизни.
Так как я бежал с такой силой, что у меня не было шанса остановится, она меня укусила. Этот укус принёс мне столько боли... Меня как будто ножом туда пырнули. Но так как корова летала, я смог проскочить под ней.
Потом я вышел к основе деревни. И когда я обернулся, то я чуть было с ума не сошёл. У коровы со мной явно были общие планы. Она летела на меня с бешеной скоростью. От триумфа её красные глаза горели ещё ярче. Изюминка её триумфа заключалась в том, что прямо за ней ползла гигантская черная биомасса.
Я растерялся и бежал, подворачивая ноги туда-сюда. На миг я увидел, как голова той биомассы оказалась мне уже знакомой. Я достал пистолет и выстрелил. На тот момент время будто бы остановилось. Моя пуля попала прямо ей в лоб. Издав хрип, голова всосалась обратно в тело, но на этом дело не кончилось.
Вся эта масса начала раздуваться и заняла своим телом половину деревни. Я уже не мог шевелиться и поэтому просто стоял на месте. И вдруг я увидел взрыв - это было последним, что я видел.
Очнулся я на пустыре и сразу начал гадать, как я смог это пережить. После я уже даже ничего не думал. Я вернулся домой. Я больше не хотел думать о деревне, ведь даже от неё ничего теперь не осталось. Но каждую ночь я задаю себе вопрос: почему я ещё жив?
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:04
Причина: Изменен раздел
Вчера, 22:04 by Dat GuyПросмотров: 66Комментарии: 1
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