Корова пропала. Часть 2. Возвращение

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:04

Причина: Изменен раздел

Dat Guy Просмотров: 66 Комментарии: 1 -1 Вчера, 22:04 by

Я жил спокойно. Даже после всего того, что со мной было, но по неясной причине меня туда тянуло, причем сильно. Меня не волновала судьба родственников, так как они жили спокойно, и после всех моих сборов я всё-таки отправился в ту самую деревушку. Я и не забыл хотя бы раз заглянуть в Google Maps по дороге, и я увидел, что моя деревня находится совсем недалеко с каким-то городом.Самым примечательным для меня был какой-то садик №3. Для меня это не имело особого значения, но то, что наш посёлок - не запущенная деревушка в далеком расстоянии от всех, меня не радовало.Я мигом домчался до деревушки, и моему взору просто предстали развалины. Холодные и безлюдные. Но я и пошёл дальше, но для меня самого было изюминкой то, что я взял с собой пистолет. Но после раздумий я понял, что это был глупый поступок, так как против таких существ мало что вообще могло подействовать.Я прошёлся по дороге, но и от этого толку совсем-то не было, вот и решил я заглянуть в свой телефон. Я просмотрел все области деревни и увидел продолжение дороги, которая ведёт в тот самый городок. Ну, я всё-таки решил заглянуть в мой домик... старый добрый дом.Я удивился, когда вернулся, ведь дом был в неплохом состоянии. Мне уже не хотелось рассказывать, что было в сарае, так что я перейду к той части, где я уже шёл к городу.Дорога не была трудной, если бы я не встретил то, что даровало мне плохие воспоминания. Я бежал со всех ног, а корова просто медленно плавала в воздухе прямо надо мной. Но вскоре она просто испарилась, и дорога тоже кончилась. Началась деревушка, но не моя, конечно. Я шёл и шёл, но деревня даже и не думала кончаться. Вместо этого просто начались этажные дома, но и напастям моим конца не было, и уже вместо коровы был некий представитель женского пола, вот только с головой у неё не было всё в порядке. В прямом смысле, ведь то, что там было - было просто не похоже на человеческую голову. У неё была просто огромная куча глаз и, как я успел заметить, даже по три языка.Но вот я решил, что стоит пустить вход пистолет. Я быстро достал его из сумки, а заряжать и не пришлось, так как он был у меня заряженный.Ну, что касается её, то она шла прямой походкой прямо ко мне. Я и не думал о том, чтобы с ней налаживать контакт, вот и вышло в неё пуль пять, и повалилась она на землю. Вот мне и стало худо. Я решил бежать обратным путём через свою деревню. Я бежал со всей дури.Но и тут моё сознание резко заставило меня обернуться, и я увидел... нет, ничего я не увидел, но вот, когда обернулся, опять увидел её. Она решила остановить меня таким способом. Моё единственное действие было снова пустить в ход пистолет, и это было совсем неудачной идеей с ужасными последствиями. На неё ушла одна пуля, она была оглушена на какое-то время, и я успел быстро обежать с другой стороны. Но она уже пришла в себя, и я без раздумий пустил в неё вторую пулю. Она упала на колени, и её грудь и живот начали раздуваться до точки невозврата, разорвав её рубашку и юбку. Вся она начала обрастать черной массой, и её переполненное раздутое брюхо извергло ещё больше такой же массы. Я больше предпочел не смотреть.Я бежал ради своей жизни и вернуться назад даже не думал. Но вот, возвращаясь в деревню, я бежал прямо на первую напасть, которая, видимо, поджидала меня для удобства. И настал самый запомнившийся мне момент в жизни.Так как я бежал с такой силой, что у меня не было шанса остановится, она меня укусила. Этот укус принёс мне столько боли... Меня как будто ножом туда пырнули. Но так как корова летала, я смог проскочить под ней.Потом я вышел к основе деревни. И когда я обернулся, то я чуть было с ума не сошёл. У коровы со мной явно были общие планы. Она летела на меня с бешеной скоростью. От триумфа её красные глаза горели ещё ярче. Изюминка её триумфа заключалась в том, что прямо за ней ползла гигантская черная биомасса.Я растерялся и бежал, подворачивая ноги туда-сюда. На миг я увидел, как голова той биомассы оказалась мне уже знакомой. Я достал пистолет и выстрелил. На тот момент время будто бы остановилось. Моя пуля попала прямо ей в лоб. Издав хрип, голова всосалась обратно в тело, но на этом дело не кончилось.Вся эта масса начала раздуваться и заняла своим телом половину деревни. Я уже не мог шевелиться и поэтому просто стоял на месте. И вдруг я увидел взрыв - это было последним, что я видел.Очнулся я на пустыре и сразу начал гадать, как я смог это пережить. После я уже даже ничего не думал. Я вернулся домой. Я больше не хотел думать о деревне, ведь даже от неё ничего теперь не осталось. Но каждую ночь я задаю себе вопрос: почему я ещё жив?

Ключевые слова: Корова деревня погоня нечто чудовище авторская история

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