Корова пропала

Dat Guy Просмотров: 47 Комментарии: 1 +2 Вчера, 21:28 by

Я поехал к своим деревенским предкам в поселок, который находится далеко от города. Когда я приехал, мои предки сильно обрадовались. Я разложил свои вещи в комнате и пошёл на кухню, я увидел, что моя бабушка выглядит весьма уныло и поспешил спросить её, в чем дело, а ответила она вот что:- Ну, как сказать, внучек, два дня подряд не высыпаюсь я с дедом, слышу я, как копыта цокают по дороге то далеко, то близко.Я её выслушал, обнял и сказал, что буду слушать, а если вдруг услышу копыта, то выгляну в окошко, вдруг там корова потерялась. Бабуля обняла меня и пошла во двор.Потом после ужина они сразу пошли спать, ну и я лёг на диванчик. Прошёл час, время уже полночь, а я всё не сплю (выполняю обещание) и вдруг слышу, как копыта цокают, только вдали. И стало мне не по себе, как так-то, а? Целый день всё было тихо, только у дома напротив куры шумели, и подумал я, что, может быть, это корова дальних соседей всё хитрит: днем спокойно по двору ходит, а ночью хитростью калитку открывает, да и бродит по деревне нашей. Но вдруг я осознал свою ошибку. Я так долго думал про хитрость коровы, что не заметил, как цоканье послышалось уже почти у нашего домика. Меня взяла дрожь, и я уже думал, что разбудить всех надо, но, когда я снова прислушался, я понял, что тело моё сковано. Копыта были уже у заборчика, и я всем своим телом ощущал, что она глухо мычит.Так я и не заметил, что заснул. Проснулся я с утра и решил, что дело это нужно разбирать, решил позвать своего старого друга Петю, и разбирали мы эту напасть одни. Лично Петя только изредка слышал, как корова у дома его мычит. Вот так мы и ходили от соседей к соседям. Прошло дня два. О корове ничего никто не знал.Наступила та роковая ночь для меня, для моих предков и в особенности для Пети. Мы с Петей решили ночь провести на улице. По часам я увидел время - 00:00. И самое страшное началось: цоканье копыт слышалось повсюду, и я услышал глухое мычание коровы. Корова мычала так, будто была больна. Из тьмы возле фонаря вылетела корова, она была с кривыми рогами, лысой сморщенной кожей и красными глазами. Она набросилась на Петю, навалилась на него всем весом, вгрызлась в его лицо. Она вгрызлась в его грудь. И самое ужасное, что я ничего не мог сделать, чтобы ему помочь. Мой мозг заморозил все мои нервы, и я стоял… Стоял и смотрел, как корова убивает друга моего детства... Потом моё тело вдруг ожило, и я побежал к себе домой и, как ребёнок, завернулся в одеяло.На следующий день я ринулся на дорогу, но Пети я так и не увидел. Я решил пойти в сарай на нашем дворе, и то, что я увидел на верхушке, я запомнил на всю жизнь. Там была отрубленная голова коровы, свежая... Она смотрела на меня красными глазами, и я сдуру решил поиграть на нервах и задвигался взад-вперёд, но её глаза следили за мной. Я побежал в дом, разбудил деда с бабкой и вызвал такси. Ждали мы примерно полчаса. Я умолял их собрать вещи и уехать, и они послушали. Я продал тот дом, и мы с родителями подобрали им дом в поселке у нашего 10-этажного дома. Мои предки быстро там освоились и зажили нормально. Но я помню, что я не рассказал про то лихо. После того как Петя испустил дух, оно посмотрело своими глазами мне в душу, и я увидел ухмылку на его морде. Я не хочу даже думать о том, что стало с той деревней, ведь все её жители так и остались в большой опасности. Наверняка их ждала плохая участь.P.S: обязательно будет продолжение истории.

Ключевые слова: Корова мычание копыта авторская история

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