Дождь за окном

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

GryGor Просмотров: 69 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:20 by

Был обычный дождливый вечер. Часы показывали 11.00."Уже так поздно?"- подумал я и пошёл выключать свет в зале. Горел камин. И через миг зал освещал только огонь в камине. Завтра мне нужно было отправляться на рассвете в путь, поэтому я переночевал в этом отеле. Отель находился в лесу, рядом с шоссе. Всю ночь по окнам барабанил дождь. Вдруг я проснулся от того, что меня что-то придавило. Я ощутил на себе тяжёлый взгляд! Когда с трудом открыл глаза, я увидел очень странного человека. Руки у него были до колен, голова свисала с длинной шеи. Он прошептал мне:- Я заберу твоё лицо!Здесь он шагнул вперёд, и я увидел его в лунном свете.Его лицо было бледное. Глаз не было. Был только рот с острыми как бритва зубами. Он был одет бедно. Серая рубаха забрызгана кровью, брюки порваны в клочья.Он протянул свои бледные руки ко мне и схватил за плечи. Незнакомец что-то кричал, но я ничего не услышал от шока.Здесь я потерял сознание. Проснулся в палате местной больницы. Ко мне подошёл доктор и сказал, что ночью соседи проснулись от пронзительного крика в моём номере. Когда туда зашли, я лежал на полу с разодранном лицом. К счастью, врачи сделали мне пластическую операцию и я чудом остался со зрением.Пролежав в больнице больше недели, я пошёл выяснять, что это было. Администрация отеля вытолкнула меня из кабинета директора и начала бить без причины.Я проснулся в подвале, на лице у меня был шрам. Я почесал затылок и вдруг понял, что они побрили меня налысо! Я в истерике начал бить по двери подвала, чтобы меня заметили, но в подвал зашли два мужика с ножами и начали протыкать меня.И я опять упал в обморок. Я проснулся в том же подвале. Ощупал своё лицо. Боже!!! Где мои глаза? Где мой нос?Я открыл подвал и оказался в своём номере. На моей кровати кто-то спал. Вдруг человек проснулся и увидел меня... Это был "я", только другой "я"!Я почувствовал гнев и злобу! Как будто сам того не понимая, крикнул другому "себе":- Я заберу твоё лицо!Мои руки потянулись к нему, и я взял его за плечи, прокричав:- Ты украл моё лицо!!!

Ключевые слова: Дождь лицо подвал авторская история

Другие, подобные истории: