Долина мечты

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:15

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 143 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:15 by

Сгорбленный старец годами и ветром долиныМолвил мне часто о том, как по юности летОн край родимый однажды навеки покинулИ заблудился в лесу, потеряв к дому след.Но день и ночь шёл вперёд, не теряя надеждуЧерез густой бурелом и крапивный огонь.Он обходил волчий вой и берлоги медвежьи,Снова и снова хватая спасенья разгон.И на четвёртый день вышел к чудесной долине,Где под шатрами из шёлка кружились одниЖенщины, коих прелестнее в жизни не видел.Голод и жажду его утолили они.В танцах резвились для радости глаз танцовщицы.Взгляды тянули к себе, словно в омут речной.Жадно взирал он и очень хотел насладитьсяКожей, губами, как белым и красным вином.Всё что угодно душе перед ним расстелилось.Встал в центре круга и начал плясать он, как мог.Пятками вверх фейерверк поднимая из листьев,Женщин хотел всех обнять, но упал тут же с ног.Вдруг оказалось: танцуют в долине деревья,Ветви с листвой поднимая свои на ветру.Не было там ни шатров, ни людей, ни деревни.Бабочки вились, да что-то жевал бурундук.Это давно приключилось. Он выжил и нынчеТихо смеялся и мне повторял вновь и вновьТо, что вчера появились опять танцовщицы.В дымке они колыхались под сенью шатров.- Это мираж?- Нет, мечта. Не моя, а долины.Молвил старик, в жизни много чего повидал.Путь на рассвете ему предстоял снова длинный.Но в этот раз он останется там навсегда.

Ключевые слова: Долина мечта мираж предвидение смерть авторский стих

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