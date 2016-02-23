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Стихи

Долина мечты

Сгорбленный старец годами и ветром долины
Молвил мне часто о том, как по юности лет
Он край родимый однажды навеки покинул
И заблудился в лесу, потеряв к дому след.

Но день и ночь шёл вперёд, не теряя надежду
Через густой бурелом и крапивный огонь.
Он обходил волчий вой и берлоги медвежьи,
Снова и снова хватая спасенья разгон.

И на четвёртый день вышел к чудесной долине,
Где под шатрами из шёлка кружились одни
Женщины, коих прелестнее в жизни не видел.
Голод и жажду его утолили они.

В танцах резвились для радости глаз танцовщицы.
Взгляды тянули к себе, словно в омут речной.
Жадно взирал он и очень хотел насладиться
Кожей, губами, как белым и красным вином.

Всё что угодно душе перед ним расстелилось.
Встал в центре круга и начал плясать он, как мог.
Пятками вверх фейерверк поднимая из листьев,
Женщин хотел всех обнять, но упал тут же с ног.

Вдруг оказалось: танцуют в долине деревья,
Ветви с листвой поднимая свои на ветру.
Не было там ни шатров, ни людей, ни деревни.
Бабочки вились, да что-то жевал бурундук.

Это давно приключилось. Он выжил и нынче
Тихо смеялся и мне повторял вновь и вновь
То, что вчера появились опять танцовщицы.
В дымке они колыхались под сенью шатров.

- Это мираж?
- Нет, мечта. Не моя, а долины.
Молвил старик, в жизни много чего повидал.
Путь на рассвете ему предстоял снова длинный.
Но в этот раз он останется там навсегда.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:15 by johnny-max-cageПросмотров: 143Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Долина мечта мираж предвидение смерть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:55
+1
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Комментариев: 1 110
Офигенно вы рифмоплетствуйте, сударь. Примите мои "скромненькие" комплименты и плюсик)
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 02:59
0
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Комментариев: 2 979
Спасибо большое!)))
Принимаю! :))
Зарегистрирован: 21.04.2012
              
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