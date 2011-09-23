Битва держав

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Korsunayshka2412 Просмотров: 61 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:14 by

Настанет день, когда все люди мираПоверят в то, что есть на свете тьма.Когда все демоны воздвигнутся из пепла,Настанет ночь, настанет тишина.И все, что они называли счастьем,Растает, как песочная шкала.Он выйдет - Властелин ненастья,Царь мук, страданий и греха.И с ним придут верные солдатыОгнем и болью потрошить народ.Исчадия ада, демоны и бесыПройдут по улицам городов.И прозвучит музыка отчаяния,И стоны грешных душ разломят небеса.Гореть в аду, или подняться в небоКому куда - не это нам решать.Та битва, что длилась веками,Закончится в один лишь день.Мы с Вами - поле это брани,А наши души - главный их трофей...

Ключевые слова: Демоны души властелин тьма день муки авторский стих

Другие, подобные истории: