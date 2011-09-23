Битва держав

Битва державНастанет день, когда все люди мира
Поверят в то, что есть на свете тьма.
Когда все демоны воздвигнутся из пепла,
Настанет ночь, настанет тишина.
И все, что они называли счастьем,
Растает, как песочная шкала.
Он выйдет - Властелин ненастья,
Царь мук, страданий и греха.
И с ним придут верные солдаты
Огнем и болью потрошить народ.
Исчадия ада, демоны и бесы
Пройдут по улицам городов.
И прозвучит музыка отчаяния,
И стоны грешных душ разломят небеса.
Гореть в аду, или подняться в небо
Кому куда - не это нам решать.
Та битва, что длилась веками,
Закончится в один лишь день.
Мы с Вами - поле это брани,
А наши души - главный их трофей...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:14 by Korsunayshka2412Просмотров: 61Комментарии: 1
Ключевые слова: Демоны души властелин тьма день муки авторский стих