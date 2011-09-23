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Стихи

Битва держав

Настанет день, когда все люди мира
Поверят в то, что есть на свете тьма.
Когда все демоны воздвигнутся из пепла,
Настанет ночь, настанет тишина.

И все, что они называли счастьем,
Растает, как песочная шкала.
Он выйдет - Властелин ненастья,
Царь мук, страданий и греха.

И с ним придут верные солдаты
Огнем и болью потрошить народ.
Исчадия ада, демоны и бесы
Пройдут по улицам городов.

И прозвучит музыка отчаяния,
И стоны грешных душ разломят небеса.
Гореть в аду, или подняться в небо
Кому куда - не это нам решать.

Та битва, что длилась веками,
Закончится в один лишь день.
Мы с Вами - поле это брани,
А наши души - главный их трофей...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 14:14 by Korsunayshka2412Просмотров: 61Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Демоны души властелин тьма день муки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 15:21
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1458|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 238
Стих вызывает странные эмоции...ритм неудачный взят .увы плюс поставить не могу , но и минус ставить не буду посему без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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