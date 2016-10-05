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Истории из жизни

Порча перешла на соседей

Да, порча на кладбищенской земле — штука нехорошая. Когда-то нам под порог тоже подбрасывали землю.

Моя мать вернулась со мной из роддома, бабушка шла первой, увидела кусок земли в платочке на пороге квартиры. Ногой отодвинула его подальше, к соседским дверям, чтобы моя мать не увидела даже.

Нам с матерью это мало помогло. С отцом она вскоре развелась по причине его измен и дурного характера, а я всю жизнь болею постоянно, чем только можно. Возможно, земля тут и ни при чем. И сказала бы я, что земля эта могла быть и совсем не порчей, а так просто валялась. Но почему тогда именно на тех соседей, к дверям которых бабушка отодвинула эту землю, свалилась сразу куча бед?

Муж потерял интерес к жене, начал изменять, она спилась за пару лет, ее сын от первого брака погиб в аварии, а второй сын стал наркоманом. Когда я выросла, и мне рассказали по секрету про ту землю, я сразу предположила, что это отразилось на соседях. Тут мои домашние и призадумались, им как-то это не приходило в голову.

А ведь все сходится. Кто мог подложить порчу, мы не знаем. Есть только догадка, что это могла быть папина первая жена. Она его
сильно хотела вернуть, у них был сын, но он развелся с ней еще за несколько лет до знакомства с моей матерью.

Автор - Тугушка.
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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:27
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:27 by Nik_dkПросмотров: 489Комментарии: 8
+2

Ключевые слова: Порча подклад порог неудачи

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Комментарии

#1 написал: Madam Papillon
Сегодня, 06:28
+5
Группа: Посетители
Репутация: (36|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 174
В каждом городе есть асоциальные райончики, трущобы. Туда, видимо, самосвалами эту землю везут. И прям вот сразу, начинают все изменять супругам и спиваться.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#2 написал: DRUID
Сегодня, 06:55
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (157|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 864
Изменяют, бухают, наркоманят и болеют не только в асоциальных районах и трущобах, но и в полне приличных местах жительства, везде где обитают человеки.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 08:15
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (532|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 728
А если соседи также отопнули эту землю от себя и не трогали? Вы же этого не знаете. Тогда при чем тут порчи и тому подобное? Люди, в большинстве, сами виноваты в своих несчастьях.
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:15
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1510|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 495
В изменах оказывается не сам этот умолчу виноват, а кладбищенская земля. Да если бы не она, то все были верны и преданны как собаки.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Sniff
Сегодня, 09:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 209
Это надо не отпинывать ногой, а убирать, причем в перчатках. Вряд ли земля в платочке чисто случайно там оказалась, очень на подклад похоже. Но измены тут каким боком?
Зарегистрирован: 20.01.2019
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 09:53
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1101|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 2 754
призадумалась я ..... раньше вообще без перчаток полы мыли в подъездах. представляю какой риск у них был подхватить чужую заразу, любезно спрятанную/подложенную/рассыпанную перед дверьми
страшно, однако, раньше подъезды мыть было. сейчас хоть перчатки есть...
Зарегистрирован: 22.07.2013
       
#7 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:53
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (18|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 486
Цитата: DRUID
везде где обитают человеки.

Ключевое слово - человеки!
Был один знакомый по жизни, у которого "Злости полные кости", Как -то он сказанул при нас : "Ей Богу, поеду на кладбище, повыдергиваю гвоздей из выкинутых крестов, и подброшу ей под дверь!" fearful
Вот и общайся потом с такими.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 829
Не приведи Господь такую находку у дверей своих. Нужно как-то самим избавляться от таких "подарочков", а не подпинывать другим. Какие же мерзопакостные и противные людишки бывают! Это я про того, кто землю эту подбросил. Спасибо, плюс,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
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