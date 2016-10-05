Порча перешла на соседей

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:27

Причина: Авторская стилистика сохранена

Nik_dk Просмотров: 489 Комментарии: 8 +2 Сегодня, 05:27 by

Да, порча на кладбищенской земле — штука нехорошая. Когда-то нам под порог тоже подбрасывали землю.Моя мать вернулась со мной из роддома, бабушка шла первой, увидела кусок земли в платочке на пороге квартиры. Ногой отодвинула его подальше, к соседским дверям, чтобы моя мать не увидела даже.Нам с матерью это мало помогло. С отцом она вскоре развелась по причине его измен и дурного характера, а я всю жизнь болею постоянно, чем только можно. Возможно, земля тут и ни при чем. И сказала бы я, что земля эта могла быть и совсем не порчей, а так просто валялась. Но почему тогда именно на тех соседей, к дверям которых бабушка отодвинула эту землю, свалилась сразу куча бед?Муж потерял интерес к жене, начал изменять, она спилась за пару лет, ее сын от первого брака погиб в аварии, а второй сын стал наркоманом. Когда я выросла, и мне рассказали по секрету про ту землю, я сразу предположила, что это отразилось на соседях. Тут мои домашние и призадумались, им как-то это не приходило в голову.А ведь все сходится. Кто мог подложить порчу, мы не знаем. Есть только догадка, что это могла быть папина первая жена. Она егосильно хотела вернуть, у них был сын, но он развелся с ней еще за несколько лет до знакомства с моей матерью.Автор - Тугушка.

Ключевые слова: Порча подклад порог неудачи

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