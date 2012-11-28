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Стихи

Мёртвые не танцуют

Мертвому – не танцевать
И не увидеть рассвета.
Сдерживать в сердце слова
И наложить на всё - вето.
Мёртвым – не слышать вокруг
Траурный гром барабана,
Стон отягчающих мук
Над пустотой бездыханной.
Мёртвому – больше не ждать
Чудо подлунных идиллий
И повернуть время вспять
Как никогда – не под силу.
Мёртвым уже не робеть
Перед бедою тотальной,
Встретив ту самую смерть
И сохранив эту тайну.



Новость отредактировал Estellan - 7-09-2022, 21:16
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
7-09-2022, 21:16 by johnny-max-cageПросмотров: 317Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Мёртвые танцы видео авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Вчера, 08:53
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (6001|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 856
Зачетно!!!!! Видео - тоже! Лови , Макс , ПЛЮС!!!
Хотя , если судить по фильму "Тепло наших тел" , то они еще как танцуют)) ( Шучу)
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#2 написал: Алеф
Вчера, 16:13
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Еще и не потеют.
Зарегистрирован: 19.08.2022
#3 написал: johnny-max-cage
Вчера, 18:45
0
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Репутация: (238|0)
Публикаций: 366
Комментариев: 3 270
Цитата: Red Scorpion
Зачетно!!!!! Видео - тоже! Лови , Макс , ПЛЮС!!!
Хотя , если судить по фильму "Тепло наших тел" , то они еще как танцуют)) ( Шучу)

Спасибо огромное, Андрей!

Да, я еще я слышал у одного композитора была Пляска Смерти и там танцевали скелетики! )))
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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