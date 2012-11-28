Мёртвые не танцуют

Мёртвые не танцуютМертвому – не танцевать
И не увидеть рассвета.
Сдерживать в сердце слова
И наложить на всё - вето.
Мёртвым – не слышать вокруг
Траурный гром барабана,
Стон отягчающих мук
Над пустотой бездыханной.
Мёртвому – больше не ждать
Чудо подлунных идиллий
И повернуть время вспять
Как никогда – не под силу.
Мёртвым уже не робеть
Перед бедою тотальной,
Встретив ту самую смерть
И сохранив эту тайну.
Новость отредактировал Estellan - 7-09-2022, 21:16
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
7-09-2022, 21:16 by johnny-max-cageПросмотров: 317Комментарии: 3
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