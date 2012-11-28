Мёртвые не танцуют

Новость отредактировал Estellan - 7-09-2022, 21:16

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 317 Комментарии: 3 +2 7-09-2022, 21:16 by

Мертвому – не танцеватьИ не увидеть рассвета.Сдерживать в сердце словаИ наложить на всё - вето.Мёртвым – не слышать вокругТраурный гром барабана,Стон отягчающих мукНад пустотой бездыханной.Мёртвому – больше не ждатьЧудо подлунных идиллийИ повернуть время вспятьКак никогда – не под силу.Мёртвым уже не робетьПеред бедою тотальной,Встретив ту самую смертьИ сохранив эту тайну.

Ключевые слова: Мёртвые танцы видео авторский стих

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