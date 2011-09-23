Прославление Santa Muerte

Прославление Santa MuerteТа, что держит Книгу Судьбы!
Продли мой жизненный путь.
Мудрость свою даруй.
Помоги понять её суть.
Помоги мне идти вперёд,
Не завязнув в делах пустых.
Помоги одолеть врагов,
Помоги защитить своих.
Помоги принять в себе тьму.
Помоги принять в себе свет.
Восславить Тебя,
Став сильней самому
Помоги мне, Великая Смерть!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:36 by Prairie_WolfПросмотров: 247Комментарии: 2
Ключевые слова: Смерть тьма свет авторский стих