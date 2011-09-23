Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Прославление Santa Muerte

Та, что держит Книгу Судьбы!
Продли мой жизненный путь.
Мудрость свою даруй.
Помоги понять её суть.
Помоги мне идти вперёд,
Не завязнув в делах пустых.
Помоги одолеть врагов,
Помоги защитить своих.
Помоги принять в себе тьму.
Помоги принять в себе свет.
Восславить Тебя,
Став сильней самому
Помоги мне, Великая Смерть!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:36 by Prairie_WolfПросмотров: 247Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Смерть тьма свет авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 21:38
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 498
Не поняла..Эт что молитва что ль?
В целом стих мне понравился, только не стоило его сплошняком оформят.Разбитый бы лучше выглядел.От меня плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Qusto
Вчера, 22:02
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1008|-2)
Публикаций: 344
Комментариев: 2 642
Цитата: kusi
Не поняла..Эт что молитва что ль?
В целом стих мне понравился, только не стоило его сплошняком оформят.Разбитый бы лучше выглядел.От меня плюс.


А по мне это набросок... Да, бывают краткие стихи, в которых ну ни убавить, ни прибавить, но в данном случае выглядит сыровато, хотя вполне многообещающе. Доработать бы и будет отлично.

Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.