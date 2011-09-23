Прославление Santa Muerte

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Prairie_Wolf Просмотров: 247 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:36 by

Та, что держит Книгу Судьбы!Продли мой жизненный путь.Мудрость свою даруй.Помоги понять её суть.Помоги мне идти вперёд,Не завязнув в делах пустых.Помоги одолеть врагов,Помоги защитить своих.Помоги принять в себе тьму.Помоги принять в себе свет.Восславить Тебя,Став сильней самомуПомоги мне, Великая Смерть!

Ключевые слова: Смерть тьма свет авторский стих

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