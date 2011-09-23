Забери меня отсюда, мама!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 17 Комментарии: 1 0 Сегодня, 19:58 by

Солнце светит тебе в новое окно,Рядом новые обласканные дети,Почему одним с рождения даноБыть самыми счастливыми на свете?Кончен день. Готовишь ужин тыСыновьям, иль дочерям. Здоровым.Как картинка чёткая. Мечты.Здесь у всех. Старо как мир, не ново.Над столом уютно светит браВсю семью свою обводишь взглядомСколько же в нем ласки и добраБольше ничего тебе не надо.Родила меня под утро тыРадовалась очень, вся светилась.Но разбились вдребезги мечтыИ слеза у акушерочки скатилась.Неудобен я был, не красивНоги скрючены, и не проворны рукиВрач сказал, глаза в пол опустив :"Откажитесь, с ним же жить лишь муки..."Я здесь заперт в четырёх стенах.Я твой сын! Родной! Как те, что дома!Я тону здесь в собственных слезахМатери любовь мне не знакома.Череда пустых и серых днейИ ночей. Отчаянных и горьких.Почему же я не нужен ей?!В горле ком, прогорклой чёрствой коркой.Я не верю в бога. Или в Свет.Он погас, как написала отказную.Разве ты меня не помнишь, нет?И когда своих других детей целуешь?Не просился я прийти в наш мирОдиночества и боли вечной.Для здоровых счастье он и пирМатеринской ласки бесконечной.Забери меня отсюда, мама!Я хочу узнать любовь на вкусРуку протяни, достань из ямыНелюбви, ненужности. Прорвусь!Полюби меня, попробуй, постарайся!Вспомни обо мне, ведь я родной!Мама! Наяву меня касайся!Погуляй по городу со мной!Пусть я в кресле, страшном, на колёсахРазве я хоть в чем то виноват?Пусть растопят сердце твоё слезыКак колёса только заскрипят...Забери меня отсюда, мама!Забери меня. Я здесь гниюЗабери! Ведь я твой первый самыйЗабери...я так хочу семью...

Ключевые слова: Стих мама дочь сын авторский стих

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