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Стихи

Забери меня отсюда, мама!

Солнце светит тебе в новое окно,
Рядом новые обласканные дети,
Почему одним с рождения дано
Быть самыми счастливыми на свете?

Кончен день. Готовишь ужин ты
Сыновьям, иль дочерям. Здоровым.
Как картинка чёткая. Мечты.
Здесь у всех. Старо как мир, не ново.

Над столом уютно светит бра
Всю семью свою обводишь взглядом
Сколько же в нем ласки и добра
Больше ничего тебе не надо.

Родила меня под утро ты
Радовалась очень, вся светилась.
Но разбились вдребезги мечты
И слеза у акушерочки скатилась.

Неудобен я был, не красив
Ноги скрючены, и не проворны руки
Врач сказал, глаза в пол опустив :
"Откажитесь, с ним же жить лишь муки..."

Я здесь заперт в четырёх стенах.
Я твой сын! Родной! Как те, что дома!
Я тону здесь в собственных слезах
Матери любовь мне не знакома.

Череда пустых и серых дней
И ночей. Отчаянных и горьких.
Почему же я не нужен ей?!
В горле ком, прогорклой чёрствой коркой.

Я не верю в бога. Или в Свет.
Он погас, как написала отказную.
Разве ты меня не помнишь, нет?
И когда своих других детей целуешь?

Не просился я прийти в наш мир
Одиночества и боли вечной.
Для здоровых счастье он и пир
Материнской ласки бесконечной.

Забери меня отсюда, мама!
Я хочу узнать любовь на вкус
Руку протяни, достань из ямы
Нелюбви, ненужности. Прорвусь!

Полюби меня, попробуй, постарайся!
Вспомни обо мне, ведь я родной!
Мама! Наяву меня касайся!
Погуляй по городу со мной!

Пусть я в кресле, страшном, на колёсах
Разве я хоть в чем то виноват?
Пусть растопят сердце твоё слезы
Как колёса только заскрипят...

Забери меня отсюда, мама!
Забери меня. Я здесь гнию
Забери! Ведь я твой первый самый
Забери...я так хочу семью...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:58
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:58 by Марина ВинокуроваПросмотров: 17Комментарии: 1
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Ключевые слова: Стих мама дочь сын авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 21:19
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Публикаций: 359
Комментариев: 7 492
Ритм сбивается , ударения оставляют желать лучшего.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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