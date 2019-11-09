Мороженое

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ель Просмотров: 119 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:42 by

Надумал один раз вечером посмотреть хорошее кино. А просто так смотреть не всегда интересно.Желательно попутно употребить что-то вкусно-полезное. За хорошим пивом далеко идти, хорошее - это сваренное там же, где и продают. Поэтому пошел в ближайший магазин и купил 3 шт. хорошего мороженого.Чтобы смотря фильм, смакуя мороженое ,получать удовольствие и от еды, и от просмотра , 3 шт. для меня норма.Меньше, не наемся, больше - объемся. Проверено многократно. Купил 3 шт., положил в пакет, понес домой.Пришел. Положил их в холодильник, в морозилку. Вместе с пакетом. Пошел погулять с кошкой на улицу, минут на 20, прихожу домой, вместе с кошкой, разумеется. Предвкушая, иду к холодильнику, открываю морозилку, и что... На меня скромно смотрят только 2 шт. мороженого...Небольшой шок. И непонимание ситуации. Где третье?Живу один, ключи у меня. Пауза... Обыскиваю весь холодильник, морозильник по 3 раза. Как же так? Ну не может так быть! Смотрю в коридоре, кухне, возвращаясь туда и обратно.Вопрос не решается. Мороженое не жалко.Сам факт того, что его "ушли" без спроса, неизвестно кто, хотя имеются смутные подозрения, но и только. Кого подозреваю, в этой квартире явно не проявлялся. Ну спросил бы, я и угостил. А так столько мыслей навевает...Примечание: Ключи от квартиры были со мной, живу один, гостей не было (видимых, во всяком случае).

Ключевые слова: Мороженое пропажа холодильник авторская история

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