Зеленое солнцеНад городом небо
Зеленым вдруг стало.
Быть может,
Время расплаты настало.
Над городом светит
Зеленое солнце.
Здесь каждый живущий
Слезами зальётся.
Зеленое солнце
Обжигает людей.
Становятся люди
Слабей и слабей.
Зеленые газы
Травят людей.
Становится людям
Дышать всё трудней.
Выйти отсюда
Никак невозможно.
Здесь медикаменты
Найти очень сложно.
Здесь выхода нет.
Можно только молиться.
Подохли здесь звери,
И рыбы, и птицы.
Сгорают деревья,
Трава засыхает.
А люди, как мухи,
Быстрее умирают.
А солнце все дальше
Продолжает свой путь.
Зеленые газы
Ударят всем в грудь.
Зеленое солнце
Накроет планету.
Подохнут от газов
Зеленого цвета.
Зеленая гибель
За нами придет.
А скоро планета
Сама... помрет.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27 by Бегущий человекПросмотров: 38Комментарии: 8
Ключевые слова: Апокалипсис солнце газ авторский стих