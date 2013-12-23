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Стихи

Зеленое солнце

Над городом небо
Зеленым вдруг стало.
Быть может,
Время расплаты настало.

Над городом светит
Зеленое солнце.
Здесь каждый живущий
Слезами зальётся.

Зеленое солнце
Обжигает людей.
Становятся люди
Слабей и слабей.

Зеленые газы
Травят людей.
Становится людям
Дышать всё трудней.

Выйти отсюда
Никак невозможно.
Здесь медикаменты
Найти очень сложно.

Здесь выхода нет.
Можно только молиться.
Подохли здесь звери,
И рыбы, и птицы.

Сгорают деревья,
Трава засыхает.
А люди, как мухи,
Быстрее умирают.

А солнце все дальше
Продолжает свой путь.
Зеленые газы
Ударят всем в грудь.

Зеленое солнце
Накроет планету.
Подохнут от газов
Зеленого цвета.

Зеленая гибель
За нами придет.
А скоро планета
Сама... помрет.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27 by Бегущий человекПросмотров: 38Комментарии: 8
+2

Ключевые слова: Апокалипсис солнце газ авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:39
+2
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Комментариев: 4 830
А как газы ударят в грудь? Это же не копья.
Зелёный луч солнца всегда считался к удаче. Это же цвет жизни. Категорически не согласна с трактовкой
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: kusi
Сегодня, 16:47
+1
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Комментариев: 7 009
Ритм сбивается. Такое чувство что автор аниме пересмотрел. Без оценки
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:12
+1
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Публикаций: 74
Комментариев: 4 830
Зелёный луч

Очень красиво
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Sniff
Сегодня, 19:13
+2
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Репутация: (68|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 784
Не бойтесь автор, не помрет планета)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#5 написал: kusi
Сегодня, 19:23
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2984|-2)
Публикаций: 351
Комментариев: 7 009
Цитата: Sniff
Не бойтесь автор, не помрет планета)

Правильно ) Если помрёт то кто ж её хоронить и отпевать будет?! Вселенная на это не подпишется)))

Цитата: зелёное яблочко
Зелёный луч солнца всегда считался к удаче.

Понятно дело)) сама себя не похвалишь никто не похвалит. Кстать, натолкнула на мысль..А не тебе ли наша зелёная этот стих посвящён? Всё так завуалировано, интрига на интриге...)))
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:38
0
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Публикаций: 74
Комментариев: 4 830
Цитата: kusi
наша зелёная этот стих посвящён?

Не надо меня приплетать в тёмные делишки 507
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Sniff
Сегодня, 19:41
0
Группа: Авторы
Репутация: (68|0)
Публикаций: 52
Комментариев: 784
И светофор зеленый))
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#8 написал: Летяга
Сегодня, 20:04
0
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 747
Комментариев: 8 421
Господа, вы будете смеяться, но наше Солнце по своему спектральному классу - зелёная звезда. Собственно, именно поэтому мы почти не видим зелёных звёзд - зрение так адаптировано, отфильтровывает зеленоватый свет как постоянную помеху))
Плюсану в поддержку
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
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