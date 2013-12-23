Зеленое солнце

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:27

Бегущий человек Просмотров: 38 Комментарии: 8 +2 Сегодня, 16:27 by

Над городом небоЗеленым вдруг стало.Быть может,Время расплаты настало.Над городом светитЗеленое солнце.Здесь каждый живущийСлезами зальётся.Зеленое солнцеОбжигает людей.Становятся людиСлабей и слабей.Зеленые газыТравят людей.Становится людямДышать всё трудней.Выйти отсюдаНикак невозможно.Здесь медикаментыНайти очень сложно.Здесь выхода нет.Можно только молиться.Подохли здесь звери,И рыбы, и птицы.Сгорают деревья,Трава засыхает.А люди, как мухи,Быстрее умирают.А солнце все дальшеПродолжает свой путь.Зеленые газыУдарят всем в грудь.Зеленое солнцеНакроет планету.Подохнут от газовЗеленого цвета.Зеленая гибельЗа нами придет.А скоро планетаСама... помрет.

Ключевые слова: Апокалипсис солнце газ авторский стих

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