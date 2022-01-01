День твоей смерти

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:36 by

Наступит? Нет.Настигнет? - вряд ли.Придет, но кто услышит стук?Растопчет? - пусть будет так.Зато без лишних мук.В конце тоннеля свет?А следом необъятный мракДожизненной эпохиДобьет безотлагательно, секунд сгребая крохи.Освободит?Отпустит восвояси просто так.Судьбы веретеноВернет к истокам.Неприглашенный? Но жданный тайно и давно.Помрешь, но не поймешь.Поймать не сможешь грудью нож.Забудешься как в детстве,Заблудишься, как в незнакомом месте,Запутаешься в платье у невесты.Обнимешь тишь.Уснешь и даже не заметишь.Осталось 999 ................. 998 секунд

Ключевые слова: Смерть стих день мрак авторский стих

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