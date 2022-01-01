День твоей смерти

День твоей смертиНаступит? Нет.
Настигнет? - вряд ли.
Придет, но кто услышит стук?
Растопчет? - пусть будет так.
Зато без лишних мук.
В конце тоннеля свет?
А следом необъятный мрак
Дожизненной эпохи
Добьет безотлагательно, секунд сгребая крохи.
Освободит?
Отпустит восвояси просто так.
Судьбы веретено
Вернет к истокам.
Неприглашенный? Но жданный тайно и давно.
Помрешь, но не поймешь.
Поймать не сможешь грудью нож.
Забудешься как в детстве,
Заблудишься, как в незнакомом месте,
Запутаешься в платье у невесты.
Обнимешь тишь.
Уснешь и даже не заметишь.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:36 by johnny-max-cageПросмотров: 81Комментарии: 0
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