Призрак невесты

Qusto Просмотров: 201 Комментарии: 3 +9 Вчера, 21:25 by

Нарядное платье и кованый крест,Льёт дождь проливной с мрачных небес.Пахнет землёй и полынью вокруг,Понуро стоит горемычный супруг.Могила средь трёх белоснежных берез,Не может принять он, что это всерьёз...Ведь только вчера были смех и свиданья,Ручьём текут слёзы в беззвучных рыданьях.Мокрая трасса и визг тормозов,Крик той, что в могиле, как будто из снов,Из тёмных кошмаров, глубин подсознанья,А дальше допрос, больница, страданья.Как в сером тумане прошли эти дни,И вот они снова с любимой одни,Молчат в тишине, средь могил и крестов,Нарушить молчанье никто не готов.Бледна, но прекрасна - стоит позади,Больше не бьётся сердце в груди,На платье застыла алая кровь,Забрала Смерть жизнь, растоптала любовь.Цветы положил. Вытер слёзы манжетом,Не видел он рядом с собой силуэта,До старости он навещал это место,А рядом стоял призрак невесты.

Ключевые слова: Призрак авария невеста авторский стих

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