Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Призрак невесты

Нарядное платье и кованый крест,
Льёт дождь проливной с мрачных небес.
Пахнет землёй и полынью вокруг,
Понуро стоит горемычный супруг.

Могила средь трёх белоснежных берез,
Не может принять он, что это всерьёз...
Ведь только вчера были смех и свиданья,
Ручьём текут слёзы в беззвучных рыданьях.

Мокрая трасса и визг тормозов,
Крик той, что в могиле, как будто из снов,
Из тёмных кошмаров, глубин подсознанья,
А дальше допрос, больница, страданья.

Как в сером тумане прошли эти дни,
И вот они снова с любимой одни,
Молчат в тишине, средь могил и крестов,
Нарушить молчанье никто не готов.

Бледна, но прекрасна - стоит позади,
Больше не бьётся сердце в груди,
На платье застыла алая кровь,
Забрала Смерть жизнь, растоптала любовь.

Цветы положил. Вытер слёзы манжетом,
Не видел он рядом с собой силуэта,
До старости он навещал это место,
А рядом стоял призрак невесты.

Вчера, 21:25 by QustoПросмотров: 201Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Призрак авария невеста авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:47
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 125
Комментариев: 6 693
Печальная стори.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: kusi
Сегодня, 07:34
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 358
Комментариев: 7 393
Прекрасный стих!Очень яркий, слог завораживающий. Словно глоток свежего воздуха в разделе . От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Qusto
Сегодня, 14:57
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1005|-2)
Публикаций: 340
Комментариев: 2 630
Большое спасибо за отзывы! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.