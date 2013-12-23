Призрак невестыНарядное платье и кованый крест,
Льёт дождь проливной с мрачных небес.
Пахнет землёй и полынью вокруг,
Понуро стоит горемычный супруг.
Могила средь трёх белоснежных берез,
Не может принять он, что это всерьёз...
Ведь только вчера были смех и свиданья,
Ручьём текут слёзы в беззвучных рыданьях.
Мокрая трасса и визг тормозов,
Крик той, что в могиле, как будто из снов,
Из тёмных кошмаров, глубин подсознанья,
А дальше допрос, больница, страданья.
Как в сером тумане прошли эти дни,
И вот они снова с любимой одни,
Молчат в тишине, средь могил и крестов,
Нарушить молчанье никто не готов.
Бледна, но прекрасна - стоит позади,
Больше не бьётся сердце в груди,
На платье застыла алая кровь,
Забрала Смерть жизнь, растоптала любовь.
Цветы положил. Вытер слёзы манжетом,
Не видел он рядом с собой силуэта,
До старости он навещал это место,
А рядом стоял призрак невесты.
Вчера, 21:25 by QustoПросмотров: 201Комментарии: 3
Ключевые слова: Призрак авария невеста авторский стих