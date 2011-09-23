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Стихи

Каменный Ангел

Я буду всегда с тобой
Встречать золотой рассвет
И ночью хранить покой
Сквозь сотни и тысячи лет.
Прости, что не смог уберечь,
Крылом твою душу укрыть...
Позволил Смерти завлечь,
Порвать жизни тонкую нить.
Кристальные слёзы текут
По бледным опухшим щекам,
На сердце сжимается жгут -
Бежит дрожь по алым устам,
Кричу я в немой тишине -
Молчит, наблюдая, погост,
Не вспомнит никто обо мне,
Дальнейший мой путь очень прост -
Я буду всегда с тобой,
Мне больше свет белый не мил,
И ночью хранить покой,
Став камнем средь мрачных могил...
Вчера, 15:02 by QustoПросмотров: 73Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Ангел камень защитник разговор авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Вчера, 16:42
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2848|0)
Публикаций: 348
Комментариев: 6 851
Шикарный стих!!!!От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Девятихвостый Лис
Вчера, 23:05
0
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (78|0)
Публикаций: 85
Комментариев: 920
Классный и проникновенный стих. Огромный плюс!
Зарегистрирован: 18.11.2010
     
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