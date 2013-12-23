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Стихи

За порогом Смерти

За порогом Смерти - тайны ближе.
Я стою за призрачной чертою.
И со мной - друзья. Враги - они-же.
Я не властен над своей судьбою.

Навсегда со мной мои лихие!
Навсегда коварные прицелы.
Я в своей неистовой стихие!
Мне - мои смертельные пределы.

У меня ты спрашиваешь тихо
Про мои волшебные секреты.
Не боишься расплатиться лихо?
Не боишься нарушать запреты?

У тебя уверенности много.
Говоришь спокойно и надменно.
Вьюга в сердце взвоет одиноко!
Ты её услышишь несомненно.

Я тебе секреты не раскрою.
Тайну Смерти я тебе не выдам.
Призраком возникну. И мечтою -
Нарисую путь своим обидам.

Отомстить приду, сорвав оковы!
Но под маской ты увидишь маску.
Счастью моему - стихи основы.
Ты же из-за них получишь встряску!

За порогом жизни - ты и кто-то.
За порогом Смерти - я с друзьями.
Нет от нас пощады для кого-то.
И стреляю я в тебя стихами!

Не убить нас. В этом - наша сила!
Не настичь нас. В этом - наше счастье!
Умирая, вспомнишь всё что было.
И мудрее станешь в одночасье.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:37
Вчера, 16:37 by ЭвиллсПросмотров: 73Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Призрак король некромант авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:04
+1
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Комментариев: 2 966
Не убить нас. В этом - наша сила!
++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 18:30
+1
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Комментариев: 3 549
И здесь повлиял Шекспир.
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:30
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Мой плюс был вторым в своё время(
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#4 написал: Сделано_в_СССР
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А я тоже плюс поставлю! blush +++ ...мне понравился стих, мудрёно правда, но понравился.
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#5 написал: Бозкурт
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