За порогом Смерти

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:37

Эвиллс Просмотров: 73 Комментарии: 5 +5 Вчера, 16:37 by

За порогом Смерти - тайны ближе.Я стою за призрачной чертою.И со мной - друзья. Враги - они-же.Я не властен над своей судьбою.Навсегда со мной мои лихие!Навсегда коварные прицелы.Я в своей неистовой стихие!Мне - мои смертельные пределы.У меня ты спрашиваешь тихоПро мои волшебные секреты.Не боишься расплатиться лихо?Не боишься нарушать запреты?У тебя уверенности много.Говоришь спокойно и надменно.Вьюга в сердце взвоет одиноко!Ты её услышишь несомненно.Я тебе секреты не раскрою.Тайну Смерти я тебе не выдам.Призраком возникну. И мечтою -Нарисую путь своим обидам.Отомстить приду, сорвав оковы!Но под маской ты увидишь маску.Счастью моему - стихи основы.Ты же из-за них получишь встряску!За порогом жизни - ты и кто-то.За порогом Смерти - я с друзьями.Нет от нас пощады для кого-то.И стреляю я в тебя стихами!Не убить нас. В этом - наша сила!Не настичь нас. В этом - наше счастье!Умирая, вспомнишь всё что было.И мудрее станешь в одночасье.

Ключевые слова: Призрак король некромант авторский стих

Другие, подобные истории: