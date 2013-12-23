За порогом СмертиЗа порогом Смерти - тайны ближе.
Я стою за призрачной чертою.
И со мной - друзья. Враги - они-же.
Я не властен над своей судьбою.
Навсегда со мной мои лихие!
Навсегда коварные прицелы.
Я в своей неистовой стихие!
Мне - мои смертельные пределы.
У меня ты спрашиваешь тихо
Про мои волшебные секреты.
Не боишься расплатиться лихо?
Не боишься нарушать запреты?
У тебя уверенности много.
Говоришь спокойно и надменно.
Вьюга в сердце взвоет одиноко!
Ты её услышишь несомненно.
Я тебе секреты не раскрою.
Тайну Смерти я тебе не выдам.
Призраком возникну. И мечтою -
Нарисую путь своим обидам.
Отомстить приду, сорвав оковы!
Но под маской ты увидишь маску.
Счастью моему - стихи основы.
Ты же из-за них получишь встряску!
За порогом жизни - ты и кто-то.
За порогом Смерти - я с друзьями.
Нет от нас пощады для кого-то.
И стреляю я в тебя стихами!
Не убить нас. В этом - наша сила!
Не настичь нас. В этом - наше счастье!
Умирая, вспомнишь всё что было.
И мудрее станешь в одночасье.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:37
Вчера, 16:37 by ЭвиллсПросмотров: 73Комментарии: 5
Ключевые слова: Призрак король некромант авторский стих