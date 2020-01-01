Петя

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:03

Причина: Изменен раздел.

The dumbltail Просмотров: 48 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:03 by

Во дворе у нас жил мальчик, звали его Петя. Ну мальчик обычный, не бедный, не богатый. Приключения он любил очень, то на крышу залезает, то в заброшки лезет. Родители его вообще то и не возражали, лишь бы не сломал себе чего.В один прекрасный день, Петя пропал. Искали его везде, по заброшкам, где он любил поиграть. На крышах где он любил играть. Не нашли его, словно не было его. Всю полицию на ноги поставили, да так и не нашли. Потом одни бабки в подъезде, шептаться начали мол,, В заброшки ушёл он, со своим другом.Это....Ну...А вспомнила, около старой больницы". Всё бегом побежали туда, что полицейские, что родители Пети, да и все в подъезде.Вошли в заброшку, воняло неимоверно. Петя лежал на полу у входа, весь бледный, тощий. После того, как его нашли, он перестал разговаривать. Со всем перестал, всегда дрожал, мог только кивать. По психологам его возили, но ничего не добились. Заброшку ту проверили кстати, нашли несколько трупов. Трупы были, как год мертвы. Странным было то, что от них тянулся длинный след крови, как будто ползли они. Полицейские на отрез, отказались говорить, что же там произошло. Но я знаю, знаю что Петя видел, как те твари передвегались. Знаю что он уже настолько устал, что остался ждать у входа. Знаю что полицейские об этом знают, знают что это за твари. А знаю я, потому что я сам расследовал это дело....

Ключевые слова: Заброшка твари находка авторская история

Другие, подобные истории: