Между отчаяньемМой маленький и скромный реверанс в сторону великолепного "Отчаяния" Юрия Нестеренко. По мотивам.
Между отчаяньем и болью
Лежит короткая строка.
Посыпана, как снегом, солью
Твоя холодная рука.
Глядит на нас усталым взглядом
Иллюминатора дыра.
Опять тебя со мной нет рядом.
Ты пятый раз здесь умерла.
Между отчаяньем и болью
Лежит скупой, увы, ответ:
Мы здесь как узники в неволе,
А смерти, к сожаленью, нет.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48 by Faceless KillerПросмотров: 68Комментарии: 1
Ключевые слова: Отчаенье боль смерть бессмертие космос Научная фантастика авторский стих