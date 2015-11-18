Между отчаяньем

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:48

Faceless Killer Просмотров: 68 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:48 by

Между отчаяньем и больюЛежит короткая строка.Посыпана, как снегом, сольюТвоя холодная рука.Глядит на нас усталым взглядомИллюминатора дыра.Опять тебя со мной нет рядом.Ты пятый раз здесь умерла.Между отчаяньем и больюЛежит скупой, увы, ответ:Мы здесь как узники в неволе,А смерти, к сожаленью, нет.

Ключевые слова: Отчаенье боль смерть бессмертие космос Научная фантастика авторский стих

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