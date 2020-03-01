АннабельВ волшебном замке Мальдорор
Есть голубая фея сна.
Она прекрасна и нежна,
И ловит мертвых птиц.
Ее названье Аннабель.
И на концах ее ресниц,
Гирлянда строгих детских лиц
И белая форель.
В ее ладонях чудеса,
В ее глазах тревожный блеск,
И ослепительная лесть
Ласкает чуткий слух.
Ее названье Аннабель.
В ее роскошных волосах
Ночами бродит темный страх,
Ища себе постель.
Секреты вечного вина,
Улыбки извращенных губ.
И посиневший детский труп
Баюкает она.
Ее названье Аннабель
И сорок тысяч верных слуг
Колдуют долго, ставши в круг,
Над чашей Aludel.
И бесконечная тоска
В мерцанье вечного лица
И философского яйца
Она жует желток.
Ее названье Аннабель,
В волшебном замке Мальдорор.
Где по ночам горит костер
И кружится метель.
Но вам вовек не отыскать
Ее ногтей волшебный лак.
Таинственный мерцает знак,
Во сне, в пурпурном сне
Навек забудьте Аннабель,
Она не создана для вас.
И самых сумасшедших глаз -
Бессильна пустота.
Текст - Ганс Зиверс (Александр Дугин).
Музыка/вокал - Кирилл Рыбьяков, группа "Кооператив Ништяк".
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41 by Spirit ForesterПросмотров: 38Комментарии: 0
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