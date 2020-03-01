Аннабель

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:41

Spirit Forester Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:41 by

В волшебном замке МальдорорЕсть голубая фея сна.Она прекрасна и нежна,И ловит мертвых птиц.Ее названье Аннабель.И на концах ее ресниц,Гирлянда строгих детских лицИ белая форель.В ее ладонях чудеса,В ее глазах тревожный блеск,И ослепительная лестьЛаскает чуткий слух.Ее названье Аннабель.В ее роскошных волосахНочами бродит темный страх,Ища себе постель.Секреты вечного вина,Улыбки извращенных губ.И посиневший детский трупБаюкает она.Ее названье АннабельИ сорок тысяч верных слугКолдуют долго, ставши в круг,Над чашей Aludel.И бесконечная тоскаВ мерцанье вечного лицаИ философского яйцаОна жует желток.Ее названье Аннабель,В волшебном замке Мальдорор.Где по ночам горит костерИ кружится метель.Но вам вовек не отыскатьЕе ногтей волшебный лак.Таинственный мерцает знак,Во сне, в пурпурном снеНавек забудьте Аннабель,Она не создана для вас.И самых сумасшедших глаз -Бессильна пустота.Текст - Ганс Зиверс (Александр Дугин).Музыка/вокал - Кирилл Рыбьяков, группа "Кооператив Ништяк".

Ключевые слова: Аннабель фея сна труп замок

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