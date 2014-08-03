Кровавый пир

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55

Девятихвостый Лис Просмотров: 37 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 11:55 by

Кровавый зреет полумесяц,Зовет своих гонцов на пир.От смертных душ стол станет тесен,Ворвется Тьма в привычный мир.Ночной привратник ставит ставки,Вампиры вышли на торги.Презренных смертных закупают,Лоснятся от людей клыки.Нет пересчета убиенным,На бойне злоба правит бал.Дланью надломленной играя,Кровавый, жуткий карнавал.Но только ночь отступит снова,Частичка света в дом придет.Разводы крови смоет с пола,И тяга к жизни оживёт.

Ключевые слова: Вампир бал кровь авторский стих

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