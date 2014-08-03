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Стихи

Кровавый пир

Кровавый зреет полумесяц,
Зовет своих гонцов на пир.
От смертных душ стол станет тесен,
Ворвется Тьма в привычный мир.

Ночной привратник ставит ставки,
Вампиры вышли на торги.
Презренных смертных закупают,
Лоснятся от людей клыки.

Нет пересчета убиенным,
На бойне злоба правит бал.
Дланью надломленной играя,
Кровавый, жуткий карнавал.

Но только ночь отступит снова,
Частичка света в дом придет.
Разводы крови смоет с пола,
И тяга к жизни оживёт.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 37Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Вампир бал кровь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:05
0
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Комментариев: 7 045
Так укушенные возвращаются в мир до следующей красной Луны? Я правильно поняла?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:18
0
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Комментариев: 2 500
Уж больно жутко, надломленная длань меня вконец огорчила) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:36
0
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Комментариев: 1 828
Я прямо представила этот жуткий карнавал...
+++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#4 написал: Estellan
Сегодня, 15:26
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Публикаций: 117
Комментариев: 1 174
Ну что же, и обед и представление.
Прямо такой рынок под луной, кто захотел разжился душами на обед, кто захотел - тушками.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 16:13
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (40|0)
Публикаций: 118
Комментариев: 2 705
Плюс за вампиров))
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#6 написал: Qusto
Сегодня, 17:17
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От меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
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