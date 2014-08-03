Кровавый пир

Кровавый пирКровавый зреет полумесяц,
Зовет своих гонцов на пир.
От смертных душ стол станет тесен,
Ворвется Тьма в привычный мир.
Ночной привратник ставит ставки,
Вампиры вышли на торги.
Презренных смертных закупают,
Лоснятся от людей клыки.
Нет пересчета убиенным,
На бойне злоба правит бал.
Дланью надломленной играя,
Кровавый, жуткий карнавал.
Но только ночь отступит снова,
Частичка света в дом придет.
Разводы крови смоет с пола,
И тяга к жизни оживёт.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55
Сегодня, 11:55 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 37Комментарии: 6
Ключевые слова: Вампир бал кровь авторский стих