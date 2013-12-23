В закат кровавыйУхожу в неведомые дали,
И меня нельзя остановить!
Паутина призрачной печали
Начинает вновь меня манить.
Здесь любовь моё разбила сердце
И осколки топчет каблуком.
Я не смог в её лучах согреться.
Жжёт тоска опасным угольком.
Здесь любовь подставила подножку
И хохочет, пальцем тыча вслед!
Оказалось, любит понарошку
На моё отчаянье в ответ.
Здесь любовь словами хлещет лихо
И разносит сплетни за спиной.
Я уйду в закат кровавый тихо,
И она не побежит за мной.
Лезвие окрасится в усталость.
Примет кровь задумчиво Земля.
Знаю я, недолго мне осталось!
Вижу очертанья корабля.
Прилетели всё ж за мной собратья,
Увезут на Родину меня.
В Космос, там, где нет любви-проклятья,
На планету, где родился я.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:48
Вчера, 12:48 by ЭвиллсПросмотров: 61Комментарии: 7
Ключевые слова: Космос пришельцы любовь предательство авторский стих