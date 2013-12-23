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Стихи

В закат кровавый

Ухожу в неведомые дали,
И меня нельзя остановить!
Паутина призрачной печали
Начинает вновь меня манить.

Здесь любовь моё разбила сердце
И осколки топчет каблуком.
Я не смог в её лучах согреться.
Жжёт тоска опасным угольком.

Здесь любовь подставила подножку
И хохочет, пальцем тыча вслед!
Оказалось, любит понарошку
На моё отчаянье в ответ.

Здесь любовь словами хлещет лихо
И разносит сплетни за спиной.
Я уйду в закат кровавый тихо,
И она не побежит за мной.

Лезвие окрасится в усталость.
Примет кровь задумчиво Земля.
Знаю я, недолго мне осталось!
Вижу очертанья корабля.

Прилетели всё ж за мной собратья,
Увезут на Родину меня.
В Космос, там, где нет любви-проклятья,
На планету, где родился я.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:48
Вчера, 12:48 by ЭвиллсПросмотров: 61Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Космос пришельцы любовь предательство авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:08
+1
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Комментариев: 2 020
Пессимистично. А вообще-то — сам виноват! Получше надо было выбирать. Землян тоже касается.
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Fallen star
Вчера, 13:19
+1
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Комментариев: 2
Прекрасный стих!
Зарегистрирован: 22.01.2018
#3 написал: Летяга
Вчера, 14:42
+2
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Комментариев: 6 528
Вот и пусть сидит, где родился. А то "в закат" он ушёл, ага, к кораблю. И никто ему тут ничего не должен!
А стих красивый
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Безликий48
Вчера, 15:14
+3
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Публикаций: 26
Комментариев: 15
шикарно! плюс
Зарегистрирован: 22.12.2017
#5 написал: conjure one
Вчера, 18:53
+3
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Енто чё, инопланетянин себе вены вскрыл??? Эх, бедолага...

За стихотворение +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Эвиллс
Вчера, 19:01
+2
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Комментариев: 3 153
Цитата: conjure one
Енто чё, инопланетянин себе вены вскрыл?

У меня научился. ogo
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#7 написал: Tigger power
Вчера, 19:51
+1
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Бедняга! Красиво +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
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