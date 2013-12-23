В закат кровавый

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:48

Эвиллс Просмотров: 61 Комментарии: 7 +9 Вчера, 12:48 by

Ухожу в неведомые дали,И меня нельзя остановить!Паутина призрачной печалиНачинает вновь меня манить.Здесь любовь моё разбила сердцеИ осколки топчет каблуком.Я не смог в её лучах согреться.Жжёт тоска опасным угольком.Здесь любовь подставила подножкуИ хохочет, пальцем тыча вслед!Оказалось, любит понарошкуНа моё отчаянье в ответ.Здесь любовь словами хлещет лихоИ разносит сплетни за спиной.Я уйду в закат кровавый тихо,И она не побежит за мной.Лезвие окрасится в усталость.Примет кровь задумчиво Земля.Знаю я, недолго мне осталось!Вижу очертанья корабля.Прилетели всё ж за мной собратья,Увезут на Родину меня.В Космос, там, где нет любви-проклятья,На планету, где родился я.

Ключевые слова: Космос пришельцы любовь предательство авторский стих

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