Плач по ушедшим поэтам

Плач по ушедшим поэтамНа могилу пал осенний лист.
Траурно-печален клён кровавый.
Слышен шёпот призраков лукавый
И синиц нежнейший пересвист.
Первый снег октябрьской поры
Покрывает саваном просторы.
А за лесом, да в тумане - горы.
Разжигают мёртвые костры.
Не согреет мертвецов огонь.
Воспылает пламя безучастно.
Холодно горит,но и прекрасно.
Лютой стужей веет, только тронь!
Мёртвые тихонько запоют.
Ветер подпоёт им одиноко.
Про секреты вечного истока.
И про то, что поздно признают.
Что поэтов мало золотых.
Их при жизни и не ценят вовсе.
Замечают после смерти. После!
Любят строки слов их огневых!
Но такой любовью - не согреть.
Слишком поздно. Так ужасно - поздно!
От такой любви - в крови морозно.
Истинно их любит только Смерть.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:02 by ЭвиллсПросмотров: 40Комментарии: 2
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