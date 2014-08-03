Плач по ушедшим поэтам

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:02

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 40 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 00:02 by

На могилу пал осенний лист.Траурно-печален клён кровавый.Слышен шёпот призраков лукавыйИ синиц нежнейший пересвист.Первый снег октябрьской порыПокрывает саваном просторы.А за лесом, да в тумане - горы.Разжигают мёртвые костры.Не согреет мертвецов огонь.Воспылает пламя безучастно.Холодно горит,но и прекрасно.Лютой стужей веет, только тронь!Мёртвые тихонько запоют.Ветер подпоёт им одиноко.Про секреты вечного истока.И про то, что поздно признают.Что поэтов мало золотых.Их при жизни и не ценят вовсе.Замечают после смерти. После!Любят строки слов их огневых!Но такой любовью - не согреть.Слишком поздно. Так ужасно - поздно!От такой любви - в крови морозно.Истинно их любит только Смерть.

Ключевые слова: Призраки поэт снег клен авторский стих

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