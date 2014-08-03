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Стихи

Плач по ушедшим поэтам

На могилу пал осенний лист.
Траурно-печален клён кровавый.
Слышен шёпот призраков лукавый
И синиц нежнейший пересвист.

Первый снег октябрьской поры
Покрывает саваном просторы.
А за лесом, да в тумане - горы.
Разжигают мёртвые костры.

Не согреет мертвецов огонь.
Воспылает пламя безучастно.
Холодно горит,но и прекрасно.
Лютой стужей веет, только тронь!

Мёртвые тихонько запоют.
Ветер подпоёт им одиноко.
Про секреты вечного истока.
И про то, что поздно признают.

Что поэтов мало золотых.
Их при жизни и не ценят вовсе.
Замечают после смерти. После!
Любят строки слов их огневых!

Но такой любовью - не согреть.
Слишком поздно. Так ужасно - поздно!
От такой любви - в крови морозно.
Истинно их любит только Смерть.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:02
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:02 by ЭвиллсПросмотров: 40Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Призраки поэт снег клен авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 00:39
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10757|-4)
Публикаций: 938
Комментариев: 9 413
Мне нравится - смысл, размер, рифма.
Вернее, то, что поэта (художника - в широком смысле) при жизни частенько не признают, мне совсем не нравится. Печально это.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:17
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (3403|-1)
Публикаций: 2 508
Комментариев: 13 321
Это верно, при жизни гениальность незаметна, всё обычно. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                    
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