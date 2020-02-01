Кладбищенская земля (Мама, открой, впусти!..)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:10 by

«Мама, открой, впусти!Я так по тебе скучаю!Я так долго был в пути,Пришел, а меня не встречают…»«Нет-нет, сынок, так нельзя!Просто оставь, что принес.Кладбищенская земляИ так солона от слез».«Мама, я так хочуОбнять тебя и согреться!Больше не огорчуТвое материнское сердце».«Нет у меня тепла...Я вижу, что ты замерз.Кладбищенская земляУже солона от слез».«Тогда я рядом с тобойОстанусь, здесь поселюсь.И холмик могильный твойУкроет сыновняя грусть».Два холмика… Вьюга, злясь,Гуляет среди берез.Кладбищенская земляЕще солона от слез...============ПесняАвтор стиха - Лида Лазарева.Музыка - я.

Ключевые слова: Кладбище мама слезы сын вьюга могилы

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