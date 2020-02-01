Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Кладбищенская земля (Мама, открой, впусти!..)

«Мама, открой, впусти!
Я так по тебе скучаю!
Я так долго был в пути,
Пришел, а меня не встречают…»

«Нет-нет, сынок, так нельзя!
Просто оставь, что принес.
Кладбищенская земля
И так солона от слез».

«Мама, я так хочу
Обнять тебя и согреться!
Больше не огорчу
Твое материнское сердце».

«Нет у меня тепла...
Я вижу, что ты замерз.
Кладбищенская земля
Уже солона от слез».

«Тогда я рядом с тобой
Останусь, здесь поселюсь.
И холмик могильный твой
Укроет сыновняя грусть».

Два холмика… Вьюга, злясь,
Гуляет среди берез.
Кладбищенская земля
Еще солона от слез...
============
Песня

Автор стиха - Лида Лазарева.
Музыка - я.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:10 by Spirit ForesterПросмотров: 55Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Кладбище мама слезы сын вьюга могилы

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.