Кладбищенская земля (Мама, открой, впусти!..)«Мама, открой, впусти!
Я так по тебе скучаю!
Я так долго был в пути,
Пришел, а меня не встречают…»
«Нет-нет, сынок, так нельзя!
Просто оставь, что принес.
Кладбищенская земля
И так солона от слез».
«Мама, я так хочу
Обнять тебя и согреться!
Больше не огорчу
Твое материнское сердце».
«Нет у меня тепла...
Я вижу, что ты замерз.
Кладбищенская земля
Уже солона от слез».
«Тогда я рядом с тобой
Останусь, здесь поселюсь.
И холмик могильный твой
Укроет сыновняя грусть».
Два холмика… Вьюга, злясь,
Гуляет среди берез.
Кладбищенская земля
Еще солона от слез...
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Песня
Автор стиха - Лида Лазарева.
Музыка - я.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:10
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:10 by Spirit ForesterПросмотров: 55Комментарии: 0
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