Цветы Зла

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:32

Причина: Стиль автора сохранен.

Эвиллс Просмотров: 83 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 06:32 by

"В осколках разбитой любви,Политые кровью надежды,Цветут, прорастая, стихи.Цветы их прекрасны и нежны.Волшебных энергий лучиВ цветах этих чёрных играют.Шипы стерегут их в ночи.Все, кто посягнул – умирают!Любуешься издалека.Но к ним прикоснуться не можешь.Протянется если рука –Польёшь их своей кровью тоже!Да, есть под Луной красота,Что взрощена Смертью самою!Она недоступна, горда.И всё же любима тобою!"Мой Демон сказал это мне,Когда мы над морем летали.И в каждой волшебной волнеРусалки привольно играли.Тайком улыбалась Луна.И скалились звёзды украдкой.Постичь бы стихи мне сполна!Вдохнуть бы поэзии сладкой!Однажды наверно смогуПегаса поймать за крыло я.На тихом морском берегу –Мне тайна откроется, кто я.А может, себе на беду,Вдохну я смертельного счастья.Тропою подземной уйду.Никто не проявит участья!Но взращивать буду стихи,Свою кровь для них не жалея!Пути вдохновенья лихи.Цветы Зла расскажут вам, где я.Подземный воинственный стражПокажет пути лишь достойным.Поймаете мой вы кураж,Чтоб каждый поэт стал привольным!

Ключевые слова: Демон цветы кровь авторский стих

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