За смертельной гранью

За смертельной граньюТам, за гранью Мечты,
Начинаешься ты.
Небывалая, вечная тайна!
Взгляд. И снова полёт!
Может, это пройдёт?
И в тебя я влюбился случайно?
И волшебной рекой,
Незнакомой с тоской,
Протекает Мечта, вижу ясно.
На другом берегу,
На лазурном лугу
Ждёшь меня ты, смертельно-прекрасна!
Мне к тебе не дойти,
Ведь мечта на пути
Манит слов переливной игрою.
Позвала ты меня.
Вижу: мост из огня
Ниоткуда возник предо мною!
Я вступаю на мост.
Путь в огне мне не прост.
Словно факел, иду за тобою!
Ты подходишь ко мне,
Я пылаю в огне,
Но одною мы дышим Весною!
Мы с тобою сплелись,
В высоту поднялись.
И накрыло нас счастья волною!
Нам Вселенная - дом.
И летим вечно в нём
Мы волшебной крылатой Звездою!
Сегодня, 08:05 by ЭвиллсПросмотров: 27Комментарии: 4
Ключевые слова: Смерть любовь мост авторский стих