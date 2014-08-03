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Стихи

За смертельной гранью

Там, за гранью Мечты,
Начинаешься ты.

Небывалая, вечная тайна!

Взгляд. И снова полёт!
Может, это пройдёт?

И в тебя я влюбился случайно?

И волшебной рекой,
Незнакомой с тоской,

Протекает Мечта, вижу ясно.

На другом берегу,
На лазурном лугу

Ждёшь меня ты, смертельно-прекрасна!

Мне к тебе не дойти,
Ведь мечта на пути

Манит слов переливной игрою.

Позвала ты меня.
Вижу: мост из огня

Ниоткуда возник предо мною!

Я вступаю на мост.
Путь в огне мне не прост.

Словно факел, иду за тобою!

Ты подходишь ко мне,
Я пылаю в огне,

Но одною мы дышим Весною!

Мы с тобою сплелись,
В высоту поднялись.

И накрыло нас счастья волною!

Нам Вселенная - дом.
И летим вечно в нём

Мы волшебной крылатой Звездою!
Сегодня, 08:05 by ЭвиллсПросмотров: 27Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Смерть любовь мост авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:00
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Комментариев: 7 061
Отличное стихотворение! Ритм завораживает!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:19
0
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Репутация: (791|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 2 529
Цитата: Летяга
Ритм завораживает!
+++

Да. Но это пылание в огне уж слишком.
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#3 написал: conjure one
Сегодня, 09:54
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Стихотворение вполне весеннее и свежее! +++
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#4 написал: Tigger power
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