За смертельной гранью

Эвиллс Просмотров: 27 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 08:05 by

Там, за гранью Мечты,Начинаешься ты.Небывалая, вечная тайна!Взгляд. И снова полёт!Может, это пройдёт?И в тебя я влюбился случайно?И волшебной рекой,Незнакомой с тоской,Протекает Мечта, вижу ясно.На другом берегу,На лазурном лугуЖдёшь меня ты, смертельно-прекрасна!Мне к тебе не дойти,Ведь мечта на путиМанит слов переливной игрою.Позвала ты меня.Вижу: мост из огняНиоткуда возник предо мною!Я вступаю на мост.Путь в огне мне не прост.Словно факел, иду за тобою!Ты подходишь ко мне,Я пылаю в огне,Но одною мы дышим Весною!Мы с тобою сплелись,В высоту поднялись.И накрыло нас счастья волною!Нам Вселенная - дом.И летим вечно в нёмМы волшебной крылатой Звездою!

Ключевые слова: Смерть любовь мост авторский стих

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