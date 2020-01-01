Золотой Дракон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:30 by

Из сердца вышел Золотой Дракон.Обвился вокруг пальца, улыбаясь.Ношу его кольцо. Таков закон.Закон Судьбы,ему я покоряюсь.Рубинами глаза его горят.И греет он меня,во Тьме сияя.А сердце горько плачет, говоря:"Мне холодно, во мне дыра пустая!"Сочится кровь из сердца моего,Рубинами в пространстве зависая.Как мало мне Дракона одного!И льются слёзы, жемчугом мерцая.А сердце снова плачет и поёт:"Приди второй Дракон, я умоляю!"Да, сердце снова верит, сердце ждёт.И я с ним жду и кровью истекаю.Второй Дракон пришёл, когда пришёл.Но я всё-жду. Ведь в будущем всё это.И в сердце он моём приют нашёл.И кровь он пьёт у Демона-поэта.Но верю я - настанет этот миг,Дракон из сердца выйдет, это знаю.И с губ моих сорвётся третий крик:"Приди Дракон! Тебя я умоляю!"

Ключевые слова: Демон дракон кольцо авторский стих

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