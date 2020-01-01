Золотой ДраконИз сердца вышел Золотой Дракон.
Обвился вокруг пальца, улыбаясь.
Ношу его кольцо. Таков закон.
Закон Судьбы,ему я покоряюсь.
Рубинами глаза его горят.
И греет он меня,во Тьме сияя.
А сердце горько плачет, говоря:
"Мне холодно, во мне дыра пустая!"
Сочится кровь из сердца моего,
Рубинами в пространстве зависая.
Как мало мне Дракона одного!
И льются слёзы, жемчугом мерцая.
А сердце снова плачет и поёт:
"Приди второй Дракон, я умоляю!"
Да, сердце снова верит, сердце ждёт.
И я с ним жду и кровью истекаю.
Второй Дракон пришёл, когда пришёл.
Но я всё-жду. Ведь в будущем всё это.
И в сердце он моём приют нашёл.
И кровь он пьёт у Демона-поэта.
Но верю я - настанет этот миг,
Дракон из сердца выйдет, это знаю.
И с губ моих сорвётся третий крик:
"Приди Дракон! Тебя я умоляю!"
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:30 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 0
Ключевые слова: Демон дракон кольцо авторский стих