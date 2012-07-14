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Стихи

Волчий стих

Земляная, мягкая постель
Пухом выстилает грёзам путь.
Снег идёт иль вешняя капель,
Друга друг - вовек не позабудь!

Солнце-Зверь отчаянно палИт
Или ветер осени запел,
Другом друг совсем не позабыт!
Пусть и пройден гибельный удел.

Почему могло такое стать?
Бились вместе мы, плечом к плечу,
Но Судьба решила жертву взять!
Пуля, крик! Проклятье палачу...

У Войны нет времени оков.
Раны сердца стонут и скорбят!
Пусть пройдёт премножество веков,
Друг за друга волки отомстят!

Под Луною волчий гимн поём.
Оборотна кровь, так навсегда.
Тайною дорогою пойдём.
Скоро станут наши города!

За друзей погибших отомстим.
Кровь врагов прольём за нашу кровь!
Будет стлаться ядовитый дым
Меж походных, вражеских шатров.

Кони вражьи встанут на дыбы,
Опрокинут всадников своих!
- Таково пророчество Судьбы.
И таков жестокий, волчий стих.

И врагов свои-же будут бить!
Им - своих-же яростно пытать!
Почему такое может быть?
Нас посмели в прошлом убивать.

Мы не успевали хоронить
Многих из товарищей своих.
Так желали страшно отомстить!
И Судьба и Смерть сложили стих.

...Сколько нас во прошлом полегло?!
Крови нашей сколько пролилось?!
- И восстало к лютой мести Зло!
И Судьбы пророчество сбылось.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:17
Вчера, 19:17 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 5
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Ключевые слова: Вервольфы Стая месть авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 19:19
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От меня плюс, +++
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#2 написал: зелёное яблочко
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От меня тоже плюсы. Восхитительно
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#3 написал: Летяга
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#4 написал: Tigger power
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Много плюсов!) +++++++
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#5 написал: Сделано_в_СССР
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Молодец!!! Очень хорошо! braavo +++
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