Волчий стих

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:17

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 5 +5 Вчера, 19:17 by

Земляная, мягкая постельПухом выстилает грёзам путь.Снег идёт иль вешняя капель,Друга друг - вовек не позабудь!Солнце-Зверь отчаянно палИтИли ветер осени запел,Другом друг совсем не позабыт!Пусть и пройден гибельный удел.Почему могло такое стать?Бились вместе мы, плечом к плечу,Но Судьба решила жертву взять!Пуля, крик! Проклятье палачу...У Войны нет времени оков.Раны сердца стонут и скорбят!Пусть пройдёт премножество веков,Друг за друга волки отомстят!Под Луною волчий гимн поём.Оборотна кровь, так навсегда.Тайною дорогою пойдём.Скоро станут наши города!За друзей погибших отомстим.Кровь врагов прольём за нашу кровь!Будет стлаться ядовитый дымМеж походных, вражеских шатров.Кони вражьи встанут на дыбы,Опрокинут всадников своих!- Таково пророчество Судьбы.И таков жестокий, волчий стих.И врагов свои-же будут бить!Им - своих-же яростно пытать!Почему такое может быть?Нас посмели в прошлом убивать.Мы не успевали хоронитьМногих из товарищей своих.Так желали страшно отомстить!И Судьба и Смерть сложили стих....Сколько нас во прошлом полегло?!Крови нашей сколько пролилось?!- И восстало к лютой мести Зло!И Судьбы пророчество сбылось.

Ключевые слова: Вервольфы Стая месть авторский стих

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