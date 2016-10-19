Мальчик и Солнце

Мальчик и СолнцеСветило неспешно плыло над полями
Пылающим диском в дневной синеве.
Под жгучими острыми Солнца лучами
Я шел босиком по высокой траве.
Она невесомо ласкала мне ноги.
В руке из травинки свистульку крутил.
От чувства неясной и смутной тревоги
Свербело в душе. Но пошел я один.
Никто не поймет, не поверит, я знаю.
Друзья засмеют, а отец запретит.
Мне грустно, конечно, но я понимаю…
Он тоже поймет, и он точно простит.
Я всё объясню: как проснулся и понял,
Что Солнце расскажет, как их победить,
Чудовищ, что в адском огне к нам приходят,
Ведь Солнце сильнее, его не затмить.
Светило в ответ на хвалу стало жарче,
Удушливым зноем клонило к земле.
Янтарный гигант засиял еще ярче,
Желая весь мир растопить наш в огне.
Но мир наслаждался полуденным зноем,
Под Солнца лучами он так был красив.
Луг летними песнями жизни напоен:
Кузнечиков хор задавал им мотив.
Им вторили птицы, они щебетали.
Из леса нес ветер мне пение цикад.
От летнего пекла они распалялись,
Как будто им был по душе этот ад.
По жуткой жаре я на холм поднимался
К заброшенной мельнице. Там высоко.
Оттуда о помощи я собирался
Светило просить, пусть оно далеко.
Добравшись до верха, глаза свои поднял
В бездонную пропасть лазурных небес,
Дарящую чувство блаженства, покоя,
Диковинный мир волшебства и чудес.
В ее безмятежной безоблачной сини
Палящий гигант аки по морю плыл,
Всегда молчаливый властитель стихии,
Что светом своим и теплом нас накрыл.
Вокруг него небо как будто светлее,
Светило сжигало небес синеву.
Тревога во мне становилась сильнее,
А вдруг и меня он сожжет наяву?
Но я был обязан спросить, ведь иначе
Нас всех ожидал незавидный конец.
В груди моей сердце колотится, скачет,
Но я буду храбрым теперь, как отец.
«Ответь же мне Солнце!» …
… Мой голос осекся.
Волнение вновь надо мной взяло верх.
Я ждал пока смелость моя не вернется.
Я должен спросить за себя и за всех.
«Великое Солнце!», - я начал сначала.
«Сильнее огня твоего нигде нет!»
А сердце предательски громко стучало.
Молчи! Я же должен услышать ответ.
«Спаси, помоги нам в борьбе против чудищ,
Что гибель и смерть чрез огонь нам несут!
Больные огнем, они больше не люди,
Они убивают, селения жгут!
Они заболели какой-то болезнью
И стали черны как беззвездная ночь,
Сжигают деревни как будто бы с местью.
Никто не способен прогнать монстров прочь.
Они заражают тех, кто их коснется,
Так как же мы можем дать монстрам отпор?
Спаси, ведь чума и до нас доберется!
Поведай нам как победить этот мор?»
Но жаркое Солнце молчало, как будто
Не слышал тираду мою исполин.
Быть может и вправду, я выгляжу глупо,
И Солнцу нет дела до тех, кто под ним.
Подумал я было, что зря трачу время,
Но понял внезапно: конечно же! Свет!
Его нам светило дарует, как детям.
В нем должен быть скрыт на вопрос мой ответ.
Я начал смотреть, было больно и трудно.
Безжалостно Солнце слепило глаза.
Я мучил себя, я моргал посекундно,
Глаза утопали в соленых слезах.
Свирепое Солнце меня опаляло,
Как будто хотело меня испытать.
Я в этом уверен был, Солнце всё знало,
Но только храбрец мог разгадку узнать.
Оно беспощадно глаза выжигало,
Но я продолжал безотрывно смотреть.
Жестокое Солнце пытало, терзало,
Но ради других, я готов был терпеть.
Ты должен ответить мне, светоч великий!
Не просто же так я проделал весь путь!
Горячие слезы и яркие блики
Смешались в белесую плотную муть.
Но в этой, застлавшей глаза мои, мути
Я смог разглядеть невесомый пейзаж.
К нему потянулся, раскинувши руки,
Меня охватил небывалый кураж.
Видение было туманным, неясным,
Далеким и слабым, расплывчатым сном.
Но я не сдавался, ведь всё не напрасно!
Внезапно меня окатило теплом.
Видения вуаль порвалась от натуги,
Я чувствовал каждую мелочь, деталь:
Тепло и касания, запахи, звуки,
Весеннего луга безбрежную даль.
Я девочку нес по цветущему полю,
Вдыхая ромашек густой аромат,
Так бережно, чутко, как будто с любовью,
Как будто ей мог навредить этот сад.
Мы с нею купались в полуденном свете,
Плясали лучи на янтарном венце.
По-летнему теплый, заботливый ветер
Играл с волосами на бледном лице.
Они ниспадали на плечи каскадом,
Стремительным рыжим потоком огня.
Не мог оторвать я от девочки взгляда,
Она безвозвратно пленила меня.
Она была так беззащитна, красива,
Загадочный хрупкий янтарный цветок.
В глаза мне смотрела, как будто просила,
Чтоб я защитил ее пламя, сберег.
Сквозь тонкую ткань ее светлой рубашки
И нежную кожу я чувствовал страх.
По ней то и дело бежали мурашки.
Я видел испуг в изумрудных глазах.
Она обвила мою шею руками,
Как будто искала защиты во мне.
Горячие плечи ее трепетали,
Но что угрожало ей в солнечном сне?
На огненный диск указала мне взглядом,
Неспешно дрейфующий сквозь небосклон.
Горящий гигант был пугающе рядом,
И я понимал, что к нам движется он.
«Огромное Солнце тебя напугало?»
В ответ покачала она головой.
«А что же тогда?» Но девица молчала,
Она продолжала следить за звездой.
Лениво, но верно, он к нам приближался,
Бессмертный небесный властитель огня.
Не мог ей признаться, что сам я боялся,
Что Солнце сожжет, уничтожит меня.
Теплело стремительно, будто светило
Неслось всё быстрее к нам сквозь небеса.
Жара наступала с удвоенной силой.
Еще почему-то болели глаза.
Громадное Солнце всё ярче пылало.
Вдали засияли пожаров огни.
Я понял, что девочку так напугало:
«Больные огнем? Это были они?
Не Солнце, а пламя тебя напугало,
Жестокий огонь, что не греет, а жжет».
Девица кивнула, но мне было мало:
«А Солнце спасение от мора несет?»
Взглянула она на меня с удивлением,
Во взгляде читался вопрос: «Почему?»
Какой тогда смысл имеет видение,
И кто нам поможет, понять не могу.
Гигантское Солнце уже очень близко.
Немыслимый жар было трудно терпеть.
Светило висело пугающе низко.
Я страшно боялся принять свою смерть.
Девчонка тянулась к горящему небу,
Как будто хотела коснуться звезды.
«Ответь же мне, разве спасения нету?
Никто не спасет нас от этой беды?»
Видения ткань от огня содрогнулась,
Я чувствовал адский, мучительный жар.
Она ослепительно мне улыбнулась,
И я по губам прочитал: …
Меня пополам надломило от боли,
Я даже не смог устоять на ногах.
Упал на колени, упершись в ладони.
Меня охватил удушающий страх.
Ни луга, ни девочки, всё уплывало.
Подернулась греза густой пеленой.
Видение ушло, и со мною осталась
Безумная, дикая, зверская боль.
Она как ножом распорола картину,
Затем разорвала ее в лоскуты.
Затягивать стала в страданий пучину
Из светлой и теплой, красивой мечты.
Кричали глаза от мучительной боли,
Схватился за них, но ее не унять.
Пейзаж рассыпался на мелкие доли,
Но я не успел еще смысла понять!
Подался вперед, протянув руки в пекло,
Пытаясь поймать хоть клочок еще сна.
Когда я поймал пустоту, всё померкло.
Меня вместо света ждала только тьма.
Невидящим взором смотрел пред собою.
«И в этом спасение от смерти и бед?
Я девочку нес по цветущему полю…
Великое Солнце, таков твой ответ?»
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:15
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 13:15 by МитяйПросмотров: 37Комментарии: 3
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