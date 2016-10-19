Мальчик и Солнце

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:15

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Митяй Просмотров: 37 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 13:15 by

Светило неспешно плыло над полямиПылающим диском в дневной синеве.Под жгучими острыми Солнца лучамиЯ шел босиком по высокой траве.Она невесомо ласкала мне ноги.В руке из травинки свистульку крутил.От чувства неясной и смутной тревогиСвербело в душе. Но пошел я один.Никто не поймет, не поверит, я знаю.Друзья засмеют, а отец запретит.Мне грустно, конечно, но я понимаю…Он тоже поймет, и он точно простит.Я всё объясню: как проснулся и понял,Что Солнце расскажет, как их победить,Чудовищ, что в адском огне к нам приходят,Ведь Солнце сильнее, его не затмить.Светило в ответ на хвалу стало жарче,Удушливым зноем клонило к земле.Янтарный гигант засиял еще ярче,Желая весь мир растопить наш в огне.Но мир наслаждался полуденным зноем,Под Солнца лучами он так был красив.Луг летними песнями жизни напоен:Кузнечиков хор задавал им мотив.Им вторили птицы, они щебетали.Из леса нес ветер мне пение цикад.От летнего пекла они распалялись,Как будто им был по душе этот ад.По жуткой жаре я на холм поднималсяК заброшенной мельнице. Там высоко.Оттуда о помощи я собиралсяСветило просить, пусть оно далеко.Добравшись до верха, глаза свои поднялВ бездонную пропасть лазурных небес,Дарящую чувство блаженства, покоя,Диковинный мир волшебства и чудес.В ее безмятежной безоблачной синиПалящий гигант аки по морю плыл,Всегда молчаливый властитель стихии,Что светом своим и теплом нас накрыл.Вокруг него небо как будто светлее,Светило сжигало небес синеву.Тревога во мне становилась сильнее,А вдруг и меня он сожжет наяву?Но я был обязан спросить, ведь иначеНас всех ожидал незавидный конец.В груди моей сердце колотится, скачет,Но я буду храбрым теперь, как отец.«Ответь же мне Солнце!» …… Мой голос осекся.Волнение вновь надо мной взяло верх.Я ждал пока смелость моя не вернется.Я должен спросить за себя и за всех.«Великое Солнце!», - я начал сначала.«Сильнее огня твоего нигде нет!»А сердце предательски громко стучало.Молчи! Я же должен услышать ответ.«Спаси, помоги нам в борьбе против чудищ,Что гибель и смерть чрез огонь нам несут!Больные огнем, они больше не люди,Они убивают, селения жгут!Они заболели какой-то болезньюИ стали черны как беззвездная ночь,Сжигают деревни как будто бы с местью.Никто не способен прогнать монстров прочь.Они заражают тех, кто их коснется,Так как же мы можем дать монстрам отпор?Спаси, ведь чума и до нас доберется!Поведай нам как победить этот мор?»Но жаркое Солнце молчало, как будтоНе слышал тираду мою исполин.Быть может и вправду, я выгляжу глупо,И Солнцу нет дела до тех, кто под ним.Подумал я было, что зря трачу время,Но понял внезапно: конечно же! Свет!Его нам светило дарует, как детям.В нем должен быть скрыт на вопрос мой ответ.Я начал смотреть, было больно и трудно.Безжалостно Солнце слепило глаза.Я мучил себя, я моргал посекундно,Глаза утопали в соленых слезах.Свирепое Солнце меня опаляло,Как будто хотело меня испытать.Я в этом уверен был, Солнце всё знало,Но только храбрец мог разгадку узнать.Оно беспощадно глаза выжигало,Но я продолжал безотрывно смотреть.Жестокое Солнце пытало, терзало,Но ради других, я готов был терпеть.Ты должен ответить мне, светоч великий!Не просто же так я проделал весь путь!Горячие слезы и яркие бликиСмешались в белесую плотную муть.Но в этой, застлавшей глаза мои, мутиЯ смог разглядеть невесомый пейзаж.К нему потянулся, раскинувши руки,Меня охватил небывалый кураж.Видение было туманным, неясным,Далеким и слабым, расплывчатым сном.Но я не сдавался, ведь всё не напрасно!Внезапно меня окатило теплом.Видения вуаль порвалась от натуги,Я чувствовал каждую мелочь, деталь:Тепло и касания, запахи, звуки,Весеннего луга безбрежную даль.Я девочку нес по цветущему полю,Вдыхая ромашек густой аромат,Так бережно, чутко, как будто с любовью,Как будто ей мог навредить этот сад.Мы с нею купались в полуденном свете,Плясали лучи на янтарном венце.По-летнему теплый, заботливый ветерИграл с волосами на бледном лице.Они ниспадали на плечи каскадом,Стремительным рыжим потоком огня.Не мог оторвать я от девочки взгляда,Она безвозвратно пленила меня.Она была так беззащитна, красива,Загадочный хрупкий янтарный цветок.В глаза мне смотрела, как будто просила,Чтоб я защитил ее пламя, сберег.Сквозь тонкую ткань ее светлой рубашкиИ нежную кожу я чувствовал страх.По ней то и дело бежали мурашки.Я видел испуг в изумрудных глазах.Она обвила мою шею руками,Как будто искала защиты во мне.Горячие плечи ее трепетали,Но что угрожало ей в солнечном сне?На огненный диск указала мне взглядом,Неспешно дрейфующий сквозь небосклон.Горящий гигант был пугающе рядом,И я понимал, что к нам движется он.«Огромное Солнце тебя напугало?»В ответ покачала она головой.«А что же тогда?» Но девица молчала,Она продолжала следить за звездой.Лениво, но верно, он к нам приближался,Бессмертный небесный властитель огня.Не мог ей признаться, что сам я боялся,Что Солнце сожжет, уничтожит меня.Теплело стремительно, будто светилоНеслось всё быстрее к нам сквозь небеса.Жара наступала с удвоенной силой.Еще почему-то болели глаза.Громадное Солнце всё ярче пылало.Вдали засияли пожаров огни.Я понял, что девочку так напугало:«Больные огнем? Это были они?Не Солнце, а пламя тебя напугало,Жестокий огонь, что не греет, а жжет».Девица кивнула, но мне было мало:«А Солнце спасение от мора несет?»Взглянула она на меня с удивлением,Во взгляде читался вопрос: «Почему?»Какой тогда смысл имеет видение,И кто нам поможет, понять не могу.Гигантское Солнце уже очень близко.Немыслимый жар было трудно терпеть.Светило висело пугающе низко.Я страшно боялся принять свою смерть.Девчонка тянулась к горящему небу,Как будто хотела коснуться звезды.«Ответь же мне, разве спасения нету?Никто не спасет нас от этой беды?»Видения ткань от огня содрогнулась,Я чувствовал адский, мучительный жар.Она ослепительно мне улыбнулась,И я по губам прочитал: …Меня пополам надломило от боли,Я даже не смог устоять на ногах.Упал на колени, упершись в ладони.Меня охватил удушающий страх.Ни луга, ни девочки, всё уплывало.Подернулась греза густой пеленой.Видение ушло, и со мною осталасьБезумная, дикая, зверская боль.Она как ножом распорола картину,Затем разорвала ее в лоскуты.Затягивать стала в страданий пучинуИз светлой и теплой, красивой мечты.Кричали глаза от мучительной боли,Схватился за них, но ее не унять.Пейзаж рассыпался на мелкие доли,Но я не успел еще смысла понять!Подался вперед, протянув руки в пекло,Пытаясь поймать хоть клочок еще сна.Когда я поймал пустоту, всё померкло.Меня вместо света ждала только тьма.Невидящим взором смотрел пред собою.«И в этом спасение от смерти и бед?Я девочку нес по цветущему полю…Великое Солнце, таков твой ответ?»

Ключевые слова: Солнце мальчик вопрос авторский стих

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