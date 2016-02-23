Вампир на пляже

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 808 Комментарии: 6 +8 Вчера, 17:55 by

Один вампир затеял загорать.Решил он перенять такую моду.В очках, панамке, моде той в угоду,Отправился на пляж он отдыхать.Вот вылез он из старенькой кареты.На пляж ступил. А Солнце сильно жжёт!И вспомнил он про давние запреты:На Солнце быть нельзя! Но он идёт.И стал вампир гореть! Ведь полдень пышет,Не радует его девиц краса.Боялся постареть. А тут - чуть дышит.И видит: Смерть и острая коса!Бедняга. Он сгорел, и ветер в мореОстатки пепла упыря унёс...Такое было домочадцев горе!Рыдал его любимец - чёрный пёс...Мораль: коль ты вампир, в тени скрывайся,Не суйся ты на Солнца страшный жар!И в море лучше вовсе не купайся.И сохранишь бессмертия ты дар.

Ключевые слова: Вампир пляж жара смерть пепел авторский стих

Другие, подобные истории: