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Стихи

Вампир на пляже

Один вампир затеял загорать.
Решил он перенять такую моду.
В очках, панамке, моде той в угоду,
Отправился на пляж он отдыхать.

Вот вылез он из старенькой кареты.
На пляж ступил. А Солнце сильно жжёт!
И вспомнил он про давние запреты:
На Солнце быть нельзя! Но он идёт.

И стал вампир гореть! Ведь полдень пышет,
Не радует его девиц краса.
Боялся постареть. А тут - чуть дышит.
И видит: Смерть и острая коса!

Бедняга. Он сгорел, и ветер в море
Остатки пепла упыря унёс...
Такое было домочадцев горе!
Рыдал его любимец - чёрный пёс...

Мораль: коль ты вампир, в тени скрывайся,
Не суйся ты на Солнца страшный жар!
И в море лучше вовсе не купайся.
И сохранишь бессмертия ты дар.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:55 by ЭвиллсПросмотров: 808Комментарии: 6
+8

Ключевые слова: Вампир пляж жара смерть пепел авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:56
+1
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Поджарился наш модник-сковородник)
плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 20:03
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Как всегда)))))
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#3 написал: kusi
Вчера, 20:28
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Классный стих!+++++++++++++++++++++
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Зря он на крем от загара пожидился...
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#5 написал: акжана
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И зачем на пляж пошел бедняга. Затмение на него нашло наверное.
Драматичный и в тоже же время забавный сюжет.
А если серьезно, то стихи классные! Шикарный ПЛЮС и море аплодисментов за креатив и талант!
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#6 написал: lisa 123
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Супер! Плюс Автору)
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