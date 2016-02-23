Вампир на пляже

Вампир на пляжеОдин вампир затеял загорать.
Решил он перенять такую моду.
В очках, панамке, моде той в угоду,
Отправился на пляж он отдыхать.
Вот вылез он из старенькой кареты.
На пляж ступил. А Солнце сильно жжёт!
И вспомнил он про давние запреты:
На Солнце быть нельзя! Но он идёт.
И стал вампир гореть! Ведь полдень пышет,
Не радует его девиц краса.
Боялся постареть. А тут - чуть дышит.
И видит: Смерть и острая коса!
Бедняга. Он сгорел, и ветер в море
Остатки пепла упыря унёс...
Такое было домочадцев горе!
Рыдал его любимец - чёрный пёс...
Мораль: коль ты вампир, в тени скрывайся,
Не суйся ты на Солнца страшный жар!
И в море лучше вовсе не купайся.
И сохранишь бессмертия ты дар.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:55 by ЭвиллсПросмотров: 808Комментарии: 6
Ключевые слова: Вампир пляж жара смерть пепел авторский стих