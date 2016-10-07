Лучшее лекарство

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:24

antonridd Просмотров: 80 Комментарии: 7 0 Вчера, 10:24 by

Сколько бы ни прошло времени, неизменным останутся солнце и луна, огонь и вода, дождь и ветер. Сменяться будут луны, солнце будет вставать и садиться. Звёзды - рождаться и гаснуть, сопровождая свой путь ярким светом. Вся суета, погоня за желаниями, будущим… со временем забываешь, для чего тебе это нужно. И только в тихую ночь, поднимая усталый взгляд к небу, понимаешь, насколько всё это не имеет значения. Есть только мир, наполненный красками различных жизней. Время так и будет идти, вода так и будет течь, а солнце продолжит светить. Им нет дела до проблем, душевных мук и страданий. Они просто есть. Этого достаточно. Как и всё вокруг. Оно есть и просто живёт своей жизнью. Остальное - лишь хаос, созданный тобой. Но имеет ли он какой-то вес или значение? Стоит всего лишь остановиться на мгновение, чтобы понять. Ничего не рухнет. Так куда же ты бежишь? Ведь время идёт своим чередом. Все проблемы тщетны. Всё уйдёт. Останутся лишь небо, солнце и луна.Грустный взгляд направлен в небо, ища ответы в звёздах. Юноша сидит на крыше, мечтая о светлом будущем. Сердце рвёт пустота. В душе всё выжжено болью дней. И лишь безмятежное ночное небо, усыпанное нескончаемыми бриллиантами, даёт покой, заглушая огонь. Мысли смешались в однородную массу, не давая решений. Взгляд устремляется вниз. Эта чехарда из людей и машин кажется всё притягательнее. Прохладный ветерок подталкивает, от чего сердце бьётся сильнее, а тело рвётся назад. Но договор не терпит исключений. Сделка заключена и скреплена красной каплей. Теперь ты в его власти. Но жалеешь ли об этом? Определённо нет. Ведь творец не стал слушать, а первенец помог без лишних слов, попросив взамен лишь то, что стало пустотой. Но мотив всего один. Часть сердца и души, будет радоваться восходу каждое утро, наслаждаясь тёплыми лучами и вечерней красотой, внимая алым облакам, любуясь звёздной ночью. И оно стоит того, каждой секунды и твоего вздоха. На плечо с порывом ветра опустилось невесомое прикосновение. Пора.О чём здесь можно сожалеть? Ведь мир не рухнет. Все проблемы тщетны. Всё уйдёт за миг. Мир будет жить. Продолжит свое движение суета, под восходом и закатом солнца, под звёздным небом, где мир будет освещать луна.

Ключевые слова: Лекарство солнце луна мальчик авторская история

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