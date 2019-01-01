Про чашкуБыла любимой четыре года
И каждое утро ждала
Как праздник.
Ветчинно-сырные бутерброды,
Горячий кофе
Да кот-проказник.
Согреть до боли родные ладони,
Вдохнуть поглубже
Дым сигареты,
Мечтая стать сосудом бездонным,
Продлить бодрящую
Горечь рассвета.
Поить любовью – какой захочешь:
Молочной, чёрной,
Домашне-пряной.
Гадать на новый кофейный почерк,
Звенеть фарфором
От счастья пьяным.
И помнить все твои лица, жесты,
Мой злой, весёлый,
Усталый, странный!
И незаметно служить в контексте
Кусочка жизни -
Быть талисманом.
Она влетела на кухню птицей,
Заполнив мир духами
И смехом.
В её глазах торжество искрилось
И голос таял
Хрустальным эхом.
А Он смотрел на неё и, честно,
Не знаю взгляда
Светлей и ярче.
И кот, мурлыча, почти что треснул,
В ладони узкие
Нос свой пряча.
Струилась ревность по белым стенкам.
Всего лишь вещь –
Королева полки!
А кофе всё же – темней оттенком,
И запах зёрен
Надрывно-горек.
Когда небрежно знакомые пальцы
Ко мне потянулись –
Какая милость! –
Прощальной шуткой немого паяца
Вырвалась, звякнула
И разбилась.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:50
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 10:50 by Lollipop39Просмотров: 41Комментарии: 0
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