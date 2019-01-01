Про чашку

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:50

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Lollipop39 Просмотров: 41 Комментарии: 0 +3 Вчера, 10:50 by

Была любимой четыре годаИ каждое утро ждалаКак праздник.Ветчинно-сырные бутерброды,Горячий кофеДа кот-проказник.Согреть до боли родные ладони,Вдохнуть поглубжеДым сигареты,Мечтая стать сосудом бездонным,Продлить бодрящуюГоречь рассвета.Поить любовью – какой захочешь:Молочной, чёрной,Домашне-пряной.Гадать на новый кофейный почерк,Звенеть фарфоромОт счастья пьяным.И помнить все твои лица, жесты,Мой злой, весёлый,Усталый, странный!И незаметно служить в контекстеКусочка жизни -Быть талисманом.Она влетела на кухню птицей,Заполнив мир духамиИ смехом.В её глазах торжество искрилосьИ голос таялХрустальным эхом.А Он смотрел на неё и, честно,Не знаю взглядаСветлей и ярче.И кот, мурлыча, почти что треснул,В ладони узкиеНос свой пряча.Струилась ревность по белым стенкам.Всего лишь вещь –Королева полки!А кофе всё же – темней оттенком,И запах зёренНадрывно-горек.Когда небрежно знакомые пальцыКо мне потянулись –Какая милость! –Прощальной шуткой немого паяцаВырвалась, звякнулаИ разбилась.

Ключевые слова: Чашка ревность любовь измена самоубийство стихи авторский стих

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