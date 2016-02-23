Неизбежность

НеизбежностьЯ рисую черным по белому,
Под мазками скрывая искренность.
Прячу боль свою неумело я,
Слабо веря в его снисходительность.
Я хотела бы птицей стать белою,
Крыльев взмах - как полет в бессмысленность.
Но не вырастут крылья из времени,
И страдание - как обыденность.
Я хотела б забыть то мгновение,
Когда, плача, взывала о помощи.
Я хотела сломать неизбежное,
Моля Дьявола, гневала Господа.
За улыбкой твоей не заметила
Злой оскал презирающий слабости,
А теперь я считаю мгновения
До бессмысленной злобливой радости.
Окуну свою кисть я в желтое,
Правда, ярче под солнечным светом
Невозможно закрасить черное,
Не пытаясь испачкать белое...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:16 by teksas73Просмотров: 57Комментарии: 7
Ключевые слова: Дьявол раскаяние мольба просьба Бог авторский стих