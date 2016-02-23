Неизбежность

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:16

Причина: Стилистика автора сохранена

teksas73 Просмотров: 57 Комментарии: 7 +4 Вчера, 22:16 by

Я рисую черным по белому,Под мазками скрывая искренность.Прячу боль свою неумело я,Слабо веря в его снисходительность.Я хотела бы птицей стать белою,Крыльев взмах - как полет в бессмысленность.Но не вырастут крылья из времени,И страдание - как обыденность.Я хотела б забыть то мгновение,Когда, плача, взывала о помощи.Я хотела сломать неизбежное,Моля Дьявола, гневала Господа.За улыбкой твоей не заметилаЗлой оскал презирающий слабости,А теперь я считаю мгновенияДо бессмысленной злобливой радости.Окуну свою кисть я в желтое,Правда, ярче под солнечным светомНевозможно закрасить черное,Не пытаясь испачкать белое...

Ключевые слова: Дьявол раскаяние мольба просьба Бог авторский стих

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