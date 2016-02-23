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Стихи

Неизбежность

Я рисую черным по белому,
Под мазками скрывая искренность.
Прячу боль свою неумело я,
Слабо веря в его снисходительность.

Я хотела бы птицей стать белою,
Крыльев взмах - как полет в бессмысленность.
Но не вырастут крылья из времени,
И страдание - как обыденность.

Я хотела б забыть то мгновение,
Когда, плача, взывала о помощи.
Я хотела сломать неизбежное,
Моля Дьявола, гневала Господа.

За улыбкой твоей не заметила
Злой оскал презирающий слабости,
А теперь я считаю мгновения
До бессмысленной злобливой радости.

Окуну свою кисть я в желтое,
Правда, ярче под солнечным светом
Невозможно закрасить черное,
Не пытаясь испачкать белое...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:16 by teksas73Просмотров: 57Комментарии: 7
+4

Ключевые слова: Дьявол раскаяние мольба просьба Бог авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 22:17
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2350|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 1 476
Неплохо. Мне понравилось) Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: teksas73
Вчера, 22:34
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 516
Цитата: Lynx
Неплохо. Мне понравилось) Плюс.

Еще раз спасибо за редактирование.
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#3 написал: kusi
Вчера, 22:48
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1830|0)
Публикаций: 330
Комментариев: 6 339
Потрясающе! Очень яркий, эмоциональный стих.От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 425
Спасибо! Классный стих!

www.gif-mir.com
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#5 написал: teksas73
Вчера, 23:33
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 516
Цитата: kusi
Потрясающе! Очень яркий, эмоциональный стих.От меня океанический плюс

Спасибо, дорогая.
Приятно и очень лестно.
Цитата: TiTaN_2017
Спасибо! Классный стих!

Благодарю.
Рада что экспромт удался.
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#6 написал: Почетный святой
Сегодня, 01:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (707|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 941
Прекрасный стих.
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#7 написал: teksas73
Сегодня, 07:29
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (24|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 516
Цитата: Почетный святой
Прекрасный стих.

Счастлива что понравился. yum
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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