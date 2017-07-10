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Истории из жизни

"Теть Зой, ты умерла!"

История произошла более 30 лет назад с моей теткой, свидетелей было много, включая моих бабушку с дедом (их уже нет) и маму.

Умирает родственница баба Зоя, моим пришла телеграмма, сразу было решено выехать туда, чтобы проститься. Пока ехали, бабушка та умерла, дело было зимой, в деревне.

Когда мои приехали, люди уже оплакивали усопшую и гроб стоял тогда в отдельной пристройке (там только дверь, даже подпола не было). Так вот, всех приехавших попрощаться родственников уместили в двух домах, которые были построены на одном участке.

Итак, ночь, мужики сидят, выпивают за усопшую, тетка вышла, начала их ругать, мол, завтра хоронить, а вы сидите, пьете, и пошла на улицу, в туалет. Вдруг слышат дикий крик, кричала тетя: "Уйди, ты же умерла, уходи!" Все выскакивают, на тетке "лица нет" и, самое главное, что видят, как баба Зоя заходит в дом, в пристройку, где ее тело... Ее было довольно хорошо видно.

Со слов тетки: "Выхожу по делу, слышу - шуршание, Тузик (собака) рычит, подумала, что кого-то занесло. Вдруг в углу бани вижу: кто-то стоит, не высокое что-то, я не поняла, подумала, кто-то из наших. Подхожу ближе и - баааатюшки мои! - баба Зоя стоит и ножками топчется. Одета именно так, как лежала в гробу, стояла задом ко мне. Я опешила, слово сказать не могу, потом она поворачивается, а я как "парализована" от страха и вижу лицо расплывчато, но от глаз свечение как будто, очень страшное, не яркое, нечто злобное. Я не помню, что я кричала, я помню, что это был дикий ужас! Та как со злобой рыкнула и быстро-быстро пошагала к себе, причем очень быстро, и как раз мужики выбежали..."

Со слов моей матери и бабушки: "Мы спали, когда услышали, что Тамарка (тётка) кричит. Выбегаем, все в панике, мужики заходят в дом, Гришка - за виллы, кричит: "Вурдалак!" Дед стоит молча (он был коммунистом и ни во что такое не верил), стоит, шапку в руках держит, весь белый! Потом все они вышли, сказали сидеть тут, они пойдут на улицу, а мы чтобы не выходили!"

Со слов деда: "Тамарка заорала, выбегаем и видим, как Зойка в пристройку забегает, мы сначала не поняли. Гришка за виллами, потом мы сразу туда, а там все, как и было... Что это, не знаю... Гришка говорил, что вурдалак, ну какой вурдалак, просто нам показалось, видимо".

Все, естественно, проснулись, прибежали остальные родственники, мы сказали, что, мол, так и так, а Люба (племянница бабы Зои) и говорит: "Так ходила она и вокруг нас, да я еще подумала: кому не спится?"

Вот такая история была, тётка не любит вспоминать, т.к. всё там же живет, но одна, и понятно, ей до сих пор страшно.

Автор: Малина1.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 867Комментарии: 8
+17

Ключевые слова: Похороны призрак бабушка ужас страх смерть

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Комментарии

#1 написал: Доктор Ник
Сегодня, 14:43
+1
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 169
Плюсище!!Дело в том,что в свое время я от бабушки и ее подруг слышал такие истории!
Очень жизненно и ностальгично!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:45
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (476|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 271
Бабка вурдалак это очень страшно!) не дописал автор как похоронили, что потом, не приходила ли больше, вопросы есть, но +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: Доктор Ник
Сегодня, 14:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 169
Цитата: Tigger power
Бабка вурдалак это очень страшно!) не дописал автор как похоронили, что потом, не приходила ли больше, вопросы есть, но +

Как таких хоронили-мне бабушка рассказывала.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: Айрин DarkLight
Сегодня, 15:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Вот так жесть! 466 На всю жизнь хватит. Я бы на месте тётки давно бы уже драпанула из этого дома за тысячу километров - не то что жить ещё там в одиночку в постоянном напряжении.
Зарегистрирован: 26.08.2017
#5 написал: vorona2017
Сегодня, 15:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
Показаться нескольким людям сразу не могло,как говорится, с ума по одиночке сходят. Верю,автору плюс. Спасибо за историю.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#6 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 15:58
+2
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Публикаций: 11
Комментариев: 51
И что, она потом так и упокоилась, из могилы не вылезала больше?
Зарегистрирован: 23.04.2014
#7 написал: Доктор Ник
Сегодня, 16:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (51|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 169
Цитата: Шарлотта Корде
И что, она потом так и упокоилась, из могилы не вылезала больше?

.....у куда мы загнули....а может и вылазила,а может и еще что-то...

Цитата: vorona2017
Показаться нескольким людям сразу не могло,как говорится, с ума по одиночке сходят. Верю,автору плюс. Спасибо за историю.

Там где человек живет на земле(деревня,поселок и т.д)там все ближе.

Цитата: Айрин DarkLight
Вот так жесть! 466 На всю жизнь хватит. Я бы на месте тётки давно бы уже драпанула из этого дома за тысячу километров - не то что жить ещё там в одиночку в постоянном напряжении.

А что делать,если бежать не куда?
Зарегистрирован: 10.07.2017
#8 написал: Летяга
Сегодня, 20:24
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7484|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 734
Цитата: Доктор Ник
Как таких хоронили-мне бабушка рассказывала.

А нам рассказать?
Историю плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
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