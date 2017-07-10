"Теть Зой, ты умерла!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 867 Комментарии: 8 +17 Сегодня, 14:34 by

История произошла более 30 лет назад с моей теткой, свидетелей было много, включая моих бабушку с дедом (их уже нет) и маму.Умирает родственница баба Зоя, моим пришла телеграмма, сразу было решено выехать туда, чтобы проститься. Пока ехали, бабушка та умерла, дело было зимой, в деревне.Когда мои приехали, люди уже оплакивали усопшую и гроб стоял тогда в отдельной пристройке (там только дверь, даже подпола не было). Так вот, всех приехавших попрощаться родственников уместили в двух домах, которые были построены на одном участке.Итак, ночь, мужики сидят, выпивают за усопшую, тетка вышла, начала их ругать, мол, завтра хоронить, а вы сидите, пьете, и пошла на улицу, в туалет. Вдруг слышат дикий крик, кричала тетя: "Уйди, ты же умерла, уходи!" Все выскакивают, на тетке "лица нет" и, самое главное, что видят, как баба Зоя заходит в дом, в пристройку, где ее тело... Ее было довольно хорошо видно.Со слов тетки: "Выхожу по делу, слышу - шуршание, Тузик (собака) рычит, подумала, что кого-то занесло. Вдруг в углу бани вижу: кто-то стоит, не высокое что-то, я не поняла, подумала, кто-то из наших. Подхожу ближе и - баааатюшки мои! - баба Зоя стоит и ножками топчется. Одета именно так, как лежала в гробу, стояла задом ко мне. Я опешила, слово сказать не могу, потом она поворачивается, а я как "парализована" от страха и вижу лицо расплывчато, но от глаз свечение как будто, очень страшное, не яркое, нечто злобное. Я не помню, что я кричала, я помню, что это был дикий ужас! Та как со злобой рыкнула и быстро-быстро пошагала к себе, причем очень быстро, и как раз мужики выбежали..."Со слов моей матери и бабушки: "Мы спали, когда услышали, что Тамарка (тётка) кричит. Выбегаем, все в панике, мужики заходят в дом, Гришка - за виллы, кричит: "Вурдалак!" Дед стоит молча (он был коммунистом и ни во что такое не верил), стоит, шапку в руках держит, весь белый! Потом все они вышли, сказали сидеть тут, они пойдут на улицу, а мы чтобы не выходили!"Со слов деда: "Тамарка заорала, выбегаем и видим, как Зойка в пристройку забегает, мы сначала не поняли. Гришка за виллами, потом мы сразу туда, а там все, как и было... Что это, не знаю... Гришка говорил, что вурдалак, ну какой вурдалак, просто нам показалось, видимо".Все, естественно, проснулись, прибежали остальные родственники, мы сказали, что, мол, так и так, а Люба (племянница бабы Зои) и говорит: "Так ходила она и вокруг нас, да я еще подумала: кому не спится?"Вот такая история была, тётка не любит вспоминать, т.к. всё там же живет, но одна, и понятно, ей до сих пор страшно.Автор: Малина1.

Ключевые слова: Похороны призрак бабушка ужас страх смерть

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