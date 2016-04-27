Ночью лунной

Ночью луннойНочью, лунной и туманной,
Брел средь страшных черных скал,
Вдруг, огнями осиЯнный,
Как приют в ночи желанный,
Замок предо мной предстал.
Устремился я к воротам,
Вот судьбы счастливый знак!
Открывает двери кто-то,
( Перекошен рот зевотой),
Ба! Да это ж вурдалак!
За его стоят спиною
Духи злобные гурьбой,
Черный кот, Яга с клюкою,
Мертвецы глядят с тоскою,
Привидений вьется рой.
"Славный Фостор" - замку имя,
Вурдалак тут молвит мне, -
От седых веков - доныне
Он стоит на сей равнине,
Виден только при луне.
Правит Модератор грозный
Здесь недрогнувшей рукой.
Не беги же путник, поздно...
Раз пришел ты ночью звездной,
Вечный обретешь покой".
Прочь в испуге я метнулся,
Ног не чуя, побежал,
Но на камне вдруг споткнулся,
Над обрывом поскользнулся,
С громким криком вниз упал...
Вот такой финал печальный,
Но заслуженный вполне.
Всем даю совет прощальный:
Не гуляйте вы ночами
Возле замков при луне.
Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56 by SniffПросмотров: 23Комментарии: 2
Ключевые слова: Ночь замок вурдалак путник. авторский стих