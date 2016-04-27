Ночью лунной

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:56

Sniff Просмотров: 23 Комментарии: 2 0 Сегодня, 06:56 by

Ночью, лунной и туманной,Брел средь страшных черных скал,Вдруг, огнями осиЯнный,Как приют в ночи желанный,Замок предо мной предстал.Устремился я к воротам,Вот судьбы счастливый знак!Открывает двери кто-то,( Перекошен рот зевотой),Ба! Да это ж вурдалак!За его стоят спиноюДухи злобные гурьбой,Черный кот, Яга с клюкою,Мертвецы глядят с тоскою,Привидений вьется рой."Славный Фостор" - замку имя,Вурдалак тут молвит мне, -От седых веков - донынеОн стоит на сей равнине,Виден только при луне.Правит Модератор грозныйЗдесь недрогнувшей рукой.Не беги же путник, поздно...Раз пришел ты ночью звездной,Вечный обретешь покой".Прочь в испуге я метнулся,Ног не чуя, побежал,Но на камне вдруг споткнулся,Над обрывом поскользнулся,С громким криком вниз упал...Вот такой финал печальный,Но заслуженный вполне.Всем даю совет прощальный:Не гуляйте вы ночамиВозле замков при луне.

Ключевые слова: Ночь замок вурдалак путник. авторский стих

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