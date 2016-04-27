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Стихи

Ночью лунной

Ночью, лунной и туманной,
Брел средь страшных черных скал,
Вдруг, огнями осиЯнный,
Как приют в ночи желанный,
Замок предо мной предстал.

Устремился я к воротам,
Вот судьбы счастливый знак!
Открывает двери кто-то,
( Перекошен рот зевотой),
Ба! Да это ж вурдалак!

За его стоят спиною
Духи злобные гурьбой,
Черный кот, Яга с клюкою,
Мертвецы глядят с тоскою,
Привидений вьется рой.

"Славный Фостор" - замку имя,
Вурдалак тут молвит мне, -
От седых веков - доныне
Он стоит на сей равнине,
Виден только при луне.

Правит Модератор грозный
Здесь недрогнувшей рукой.
Не беги же путник, поздно...
Раз пришел ты ночью звездной,
Вечный обретешь покой".

Прочь в испуге я метнулся,
Ног не чуя, побежал,
Но на камне вдруг споткнулся,
Над обрывом поскользнулся,
С громким криком вниз упал...

Вот такой финал печальный,
Но заслуженный вполне.
Всем даю совет прощальный:
Не гуляйте вы ночами
Возле замков при луне.

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 06:56
Сегодня, 06:56 by SniffПросмотров: 23Комментарии: 2
0

Ключевые слова: Ночь замок вурдалак путник. авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Бозкурт
Сегодня, 10:02
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Комментариев: 396
Уже успели минус влепить.) Исправлю ситуацию. Стих легкий. А негатив я не люблю) потому плюс. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#2 написал: Sniff
Сегодня, 10:09
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Комментариев: 332
Спасибо. Минус, видимо школота влепила, не оправдала я чьих- то ожиданий о готическом)
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