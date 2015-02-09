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Несерьезные истории / Стихи

Ночной монолог

В тучи спряталась луна,
Мне не спится ни хрена.
С подозрением кошусь я -
Что за тень в углу видна?

И за шкафом шебуршит,
Кто же там такой сидит?
Может, это барабашка?
Я не сплю, и он не спит.

Под кроватью - полный мрак,
Там, похоже, вурдалак.
Я боюсь тебя, праативный,
Ты ваще народа враг.

Был бы кот - меня бы спас,
Но гуляет он сейчас.
Вот хвостатая подлюга,
Вот пушистый ловелас.

И лежу, под нос бубня:
- Мне б дожить до бела дня,
Знаю я тогда, что делать,
Чтоб не съел никто меня.

И себе клянусь опять
В руки телефон не брать,
И когда одна я дома,
На ночь Фостор не читать.

Новость отредактировал conjure one - Вчера, 15:54
21-01-2019, 18:19 by SniffПросмотров: 68Комментарии: 11
+9

Ключевые слова: Ночь тень боюсь барабашка Темнота авторское стихотворение

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 15:59
+3
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Комментариев: 2 410
Напомнило "Чего боялся Петя" Самуила Маршака:

"... В темноте увидел Петя
Человека у стены.
Оказалось на рассвете -
Это куртка и штаны..."

За лёгкое стихотворение можно легко поставить плюс)
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#2 написал: Sniff
Вчера, 17:44
+2
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Комментариев: 60
Спасибо за внимание к виршику)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:39
+3
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Комментариев: 4 428
Эх, было дело. Да давно. Страашно бывало.
Теперь только иногда) Ну чуточку laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#4 написал: Asheera
Вчера, 20:55
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 802
Цитата: зелёное яблочко
Эх, было дело. Да давно. Страашно бывало.
Теперь только иногда) Ну чуточку laughing

Да, раньше читаешь запоем- потом тени по углам мерещатся)))
Плюс)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:58
+2
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Комментариев: 9 347
Отличный мистический несерьёзный стишок.))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#6 написал: Бозкурт
Вчера, 21:22
+2
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Комментариев: 361
Вы читайте "Чебурашку",
Чтоб не видеть барабашку.)) +
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#7 написал: kusi
Вчера, 22:10
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Публикаций: 350
Комментариев: 6 944
Очень задорно. Люблю ч.ю) Легко, просто и с изюминкой.От меня плюс. Спасибо за позитив.
Я боюсь тебя, праативный,
Ты ваще народа враг.
от души смеялась.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Sniff
Вчера, 22:15
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Спасибо всем большое за комментарии и плюсики.
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#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:41
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И от меня плюсы)) +++
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#10 написал: Летяга
Вчера, 22:49
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И от меня тоже +++))
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#11 написал: Sniff
Вчера, 23:16
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Ух ты, у меня еще монолог покойничка есть) Я потом каааак добавлю))
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