Ночной монолог

Новость отредактировал conjure one - Вчера, 15:54

Sniff Просмотров: 68 Комментарии: 11 +9 21-01-2019, 18:19 by

В тучи спряталась луна,Мне не спится ни хрена.С подозрением кошусь я -Что за тень в углу видна?И за шкафом шебуршит,Кто же там такой сидит?Может, это барабашка?Я не сплю, и он не спит.Под кроватью - полный мрак,Там, похоже, вурдалак.Я боюсь тебя, праативный,Ты ваще народа враг.Был бы кот - меня бы спас,Но гуляет он сейчас.Вот хвостатая подлюга,Вот пушистый ловелас.И лежу, под нос бубня:- Мне б дожить до бела дня,Знаю я тогда, что делать,Чтоб не съел никто меня.И себе клянусь опятьВ руки телефон не брать,И когда одна я дома,На ночь Фостор не читать.

Ключевые слова: Ночь тень боюсь барабашка Темнота авторское стихотворение

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