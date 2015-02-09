Ночной монолог

Ночной монологВ тучи спряталась луна,
Мне не спится ни хрена.
С подозрением кошусь я -
Что за тень в углу видна?
И за шкафом шебуршит,
Кто же там такой сидит?
Может, это барабашка?
Я не сплю, и он не спит.
Под кроватью - полный мрак,
Там, похоже, вурдалак.
Я боюсь тебя, праативный,
Ты ваще народа враг.
Был бы кот - меня бы спас,
Но гуляет он сейчас.
Вот хвостатая подлюга,
Вот пушистый ловелас.
И лежу, под нос бубня:
- Мне б дожить до бела дня,
Знаю я тогда, что делать,
Чтоб не съел никто меня.
И себе клянусь опять
В руки телефон не брать,
И когда одна я дома,
На ночь Фостор не читать.
Новость отредактировал conjure one - Вчера, 15:54
21-01-2019, 18:19 by SniffПросмотров: 68Комментарии: 11
Ключевые слова: Ночь тень боюсь барабашка Темнота авторское стихотворение