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Творческие истории / Несерьезные истории

Упырюги

- Ну кусай ты уже, а? - умиленно протянул я.
- А можно не надо? - испуганно попятился вампир, глядя на меня, как грибник на медведя.
- Нет, надо, Владя, надо! - я торжественно указал на его острые зубы, - вон, тебе как удобно шпроты открывать, делиться, брат, надо.
- Хорошо, хорошо, окей. Только ты, тогда побеги, а я догоню и укушу, - кровосос пытался отмазаться. Но я стоял на своём: - Не, так кусай, а то я человек занятой, у меня жена, дети. Устаю, черт побери!

Наконец, несчастный изобрёл последнюю уловку: Мужик, ну ты мылся-то когда... От тебя ж разит, как от винзавода...

- Ничего, и так укусишь.

Кровосос плюнул, цапнул меня зубами за руку и вдруг завыл от боли.

- Алкоголик чертов, чипсоед ты поганый, ну зачем ты сухари с чесноком жрал? - корчился он, проверяя, целы ли клыки.
- Ну, зачем, зачем... Других не было! - обиделся я.
- Не было..., - передразнил вампир - зачем эти-то брал? И вообще, ну тебя. Ирод ты, - добавил он. - Я лучше пойду студенток кусать.

Кровопивец нервными быстрыми шагами пошёл прочь.
- Чтоб тебе лик моего пресвятого начальника являлся! - гаркнул я ему вслед.

Затем, превратив пиджак обратно в кожистые крылья, полетел домой, на родное кладбище.

Я вурдалак занятой, у меня жена, дети. Устаю, черт побери!

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:17
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.
Вчера, 22:17 by Капитан-командорПросмотров: 35Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Вурдалак вампир монстры укус несерьезная история творческая история авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:41
0
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Комментариев: 8 165
Мне понравилось, прикольно))) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
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