Упырюги

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:17

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.

Капитан-командор Просмотров: 35 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:17 by

- Ну кусай ты уже, а? - умиленно протянул я.- А можно не надо? - испуганно попятился вампир, глядя на меня, как грибник на медведя.- Нет, надо, Владя, надо! - я торжественно указал на его острые зубы, - вон, тебе как удобно шпроты открывать, делиться, брат, надо.- Хорошо, хорошо, окей. Только ты, тогда побеги, а я догоню и укушу, - кровосос пытался отмазаться. Но я стоял на своём: - Не, так кусай, а то я человек занятой, у меня жена, дети. Устаю, черт побери!Наконец, несчастный изобрёл последнюю уловку: Мужик, ну ты мылся-то когда... От тебя ж разит, как от винзавода...- Ничего, и так укусишь.Кровосос плюнул, цапнул меня зубами за руку и вдруг завыл от боли.- Алкоголик чертов, чипсоед ты поганый, ну зачем ты сухари с чесноком жрал? - корчился он, проверяя, целы ли клыки.- Ну, зачем, зачем... Других не было! - обиделся я.- Не было..., - передразнил вампир - зачем эти-то брал? И вообще, ну тебя. Ирод ты, - добавил он. - Я лучше пойду студенток кусать.Кровопивец нервными быстрыми шагами пошёл прочь.- Чтоб тебе лик моего пресвятого начальника являлся! - гаркнул я ему вслед.Затем, превратив пиджак обратно в кожистые крылья, полетел домой, на родное кладбище.Я вурдалак занятой, у меня жена, дети. Устаю, черт побери!

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