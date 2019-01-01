Демон

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 19:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:55 by

Демон смотрит на людей,Изучая их, как зверь -Окровавленную пищу,Что мечется средь степей.Он записывает в строчку,Все грехи, запрятав в бочку.Искушает день ото дня,Если воля есть своя.Наблюдает с интересомЗа людьми нашей планеты,Ведь когда-то между намиОн ходил на этом свете.Погубили душу жадность,Власть, корыстность и обман.Сердца нет. Какая жалость!Он его скормил волкам.Вдруг заметил он девчонку,Что красива, молода.Что сбивает его с толку?Что за чувство... Вот беда!Рядом с ней крадутся тени.Напоить желают нож.А за ними Смерти плетиВызывают кожи дрожь.Но сценарий изменился.Кто посмел! Что за подлец?Взгляд убийц переменился,Ведь на них взирает Жнец.Их коснулся коготь острый,Перерезавший гортань.Чувством новым завлеченныйЗверь стоит и смотрит вдаль.Незаметно все прошло.Улыбнулся величаво.Что же с ним произошло?Что же с ним, лукавым, стало?Вдруг зажегся наш "герой" -Пламя нежно обжигает.Он для демонов - изгой!Плату с грустью принимает.Им нарушены законыИ сожжены все мосты.Дико ржут с глубин суккубы, -"Жалкий отрок Сатаны!"И уходит та девчонка,Ведь дела - они не ждут.Жизнь бежит за ней вдогонку,Приспуская с шеи жгут.Она теперь с фортуной дружит,А жизнь быть долгою сулит.Счастье юной деве служит -Будто Ангел её хранит.

Ключевые слова: демон девушка защита превращение стихи

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