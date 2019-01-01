ДемонДемон смотрит на людей,
Изучая их, как зверь -
Окровавленную пищу,
Что мечется средь степей.
Он записывает в строчку,
Все грехи, запрятав в бочку.
Искушает день ото дня,
Если воля есть своя.
Наблюдает с интересом
За людьми нашей планеты,
Ведь когда-то между нами
Он ходил на этом свете.
Погубили душу жадность,
Власть, корыстность и обман.
Сердца нет. Какая жалость!
Он его скормил волкам.
Вдруг заметил он девчонку,
Что красива, молода.
Что сбивает его с толку?
Что за чувство... Вот беда!
Рядом с ней крадутся тени.
Напоить желают нож.
А за ними Смерти плети
Вызывают кожи дрожь.
Но сценарий изменился.
Кто посмел! Что за подлец?
Взгляд убийц переменился,
Ведь на них взирает Жнец.
Их коснулся коготь острый,
Перерезавший гортань.
Чувством новым завлеченный
Зверь стоит и смотрит вдаль.
Незаметно все прошло.
Улыбнулся величаво.
Что же с ним произошло?
Что же с ним, лукавым, стало?
Вдруг зажегся наш "герой" -
Пламя нежно обжигает.
Он для демонов - изгой!
Плату с грустью принимает.
Им нарушены законы
И сожжены все мосты.
Дико ржут с глубин суккубы, -
"Жалкий отрок Сатаны!"
И уходит та девчонка,
Ведь дела - они не ждут.
Жизнь бежит за ней вдогонку,
Приспуская с шеи жгут.
Она теперь с фортуной дружит,
А жизнь быть долгою сулит.
Счастье юной деве служит -
Будто Ангел её хранит.
Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 19:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:55 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 23Комментарии: 0
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