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Стихи

Демон

Демон смотрит на людей,
Изучая их, как зверь -
Окровавленную пищу,
Что мечется средь степей.

Он записывает в строчку,
Все грехи запрятав в бочку.
Искушает ото дня,
Если воля есть своя.

Наблюдает он за нами,
Интересны мы ему.
Ведь когда-то между нами
Он ходил на сём свету.

Погубила душу жадность,
Власть, корыстность и обман.
Сердца нет. Какая жалось.
Он его швырнул в туман.

Вдруг заметил он девчонку.
Вся красива, молода.
Что-то сводит его с толку...
Что за чувство... Вот беда.

Рядом с ней крадутся тени.
Напоить желают нож.
А за ними - Смерти плети
Вызывают кожи дрожь.

Но сценарий изменился.
Кто посмел! Что за подлец?
Взгляд убийц переменился:
В них теперь взирает Жнец.

Их коснулся коготь острый,
Перерезавший гортань.
Инстинктом новым завлеченный,
Зверь стоит и смотрит вдаль.

Незаметно все прошло.
Улыбнулся величаво.
Что же с ним произошло...
Что же с ним, лукавым, стало...

Но зажегся наш "герой",
Пламя нежно обжимает.
Он для демонов - изгой!
Плату с грустью принимает.

Им нарушены законы
И сожжены все мосты.
Дико ржут с глубин сукуббы:
"Жалкий отрок Сатаны!"

И уходит та девчонка,
Ведь дела - они не ждут.
Жизнь бежит за ней вдогонку,
Приспуская с шеи жгут.

Она теперь с фортуной дружит,
А жизнь быть долгою сулит.
И счастье даже даме служит.
За ней как будто Ангел бдит.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41 by _Lor_Просмотров: 38Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Демон страх девчонка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 11:08
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1967|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 657
Мне понравилось, извечная тема) "Жизнь бежит за ней вдогонку,
Приспуская с шеи жгут" - красиво. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:13
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1403|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 936
Складности ещё нет. И смысл, на сей раз до меня не дошёл. Прошу, если не сложно, крупными буквами прозаично мне объяснить smile .
"Вызывают кожи дрожь…" — гм, а она отдельно дрожать может?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Летяга
Сегодня, 12:43
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 627
Комментариев: 7 794
Цитата: зелёное яблочко
она отдельно дрожать может?

Может. Я у лошадей видела.
Цитата: зелёное яблочко
Прошу, если не сложно, крупными буквами прозаично мне объяснить

Я попробую.
Демон влюбился и бережет девчонку от возможных бед. А собратья над ним насмехаются.
Плюс в поддержку.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 14:21
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1967|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 3 657
Цитата: зелёное яблочко
Прошу, если не сложно, крупными буквами прозаично мне объяснить

Влюбился мужик , хоть и демон))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: marzzz
Сегодня, 17:34
0
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Группа: Посетители
Репутация: (431|0)
Публикаций: 86
Комментариев: 5 753
Цитата: Tigger power

Влюбился мужик , хоть и демон))

Ага. Вон, даже суккубы ухахатываются над бедолагой!!! stuck_out_tongue_winking_eye А они знают толк в любви!
Позитивненько. Жизнь такая, то натянет верёвочку на шее, то ослабит. dance2
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 17:49
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 463
Смысл тёмен, рифмы нет. Единственная стоящая строчка "вызывают кожи дрожь".
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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