ДемонДемон смотрит на людей,
Изучая их, как зверь -
Окровавленную пищу,
Что мечется средь степей.
Он записывает в строчку,
Все грехи запрятав в бочку.
Искушает ото дня,
Если воля есть своя.
Наблюдает он за нами,
Интересны мы ему.
Ведь когда-то между нами
Он ходил на сём свету.
Погубила душу жадность,
Власть, корыстность и обман.
Сердца нет. Какая жалось.
Он его швырнул в туман.
Вдруг заметил он девчонку.
Вся красива, молода.
Что-то сводит его с толку...
Что за чувство... Вот беда.
Рядом с ней крадутся тени.
Напоить желают нож.
А за ними - Смерти плети
Вызывают кожи дрожь.
Но сценарий изменился.
Кто посмел! Что за подлец?
Взгляд убийц переменился:
В них теперь взирает Жнец.
Их коснулся коготь острый,
Перерезавший гортань.
Инстинктом новым завлеченный,
Зверь стоит и смотрит вдаль.
Незаметно все прошло.
Улыбнулся величаво.
Что же с ним произошло...
Что же с ним, лукавым, стало...
Но зажегся наш "герой",
Пламя нежно обжимает.
Он для демонов - изгой!
Плату с грустью принимает.
Им нарушены законы
И сожжены все мосты.
Дико ржут с глубин сукуббы:
"Жалкий отрок Сатаны!"
И уходит та девчонка,
Ведь дела - они не ждут.
Жизнь бежит за ней вдогонку,
Приспуская с шеи жгут.
Она теперь с фортуной дружит,
А жизнь быть долгою сулит.
И счастье даже даме служит.
За ней как будто Ангел бдит.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41 by _Lor_Просмотров: 38Комментарии: 6
Ключевые слова: Демон страх девчонка авторский стих