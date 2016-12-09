Демон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:41

_Lor_ Просмотров: 38 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 09:41 by

Демон смотрит на людей,Изучая их, как зверь -Окровавленную пищу,Что мечется средь степей.Он записывает в строчку,Все грехи запрятав в бочку.Искушает ото дня,Если воля есть своя.Наблюдает он за нами,Интересны мы ему.Ведь когда-то между намиОн ходил на сём свету.Погубила душу жадность,Власть, корыстность и обман.Сердца нет. Какая жалось.Он его швырнул в туман.Вдруг заметил он девчонку.Вся красива, молода.Что-то сводит его с толку...Что за чувство... Вот беда.Рядом с ней крадутся тени.Напоить желают нож.А за ними - Смерти плетиВызывают кожи дрожь.Но сценарий изменился.Кто посмел! Что за подлец?Взгляд убийц переменился:В них теперь взирает Жнец.Их коснулся коготь острый,Перерезавший гортань.Инстинктом новым завлеченный,Зверь стоит и смотрит вдаль.Незаметно все прошло.Улыбнулся величаво.Что же с ним произошло...Что же с ним, лукавым, стало...Но зажегся наш "герой",Пламя нежно обжимает.Он для демонов - изгой!Плату с грустью принимает.Им нарушены законыИ сожжены все мосты.Дико ржут с глубин сукуббы:"Жалкий отрок Сатаны!"И уходит та девчонка,Ведь дела - они не ждут.Жизнь бежит за ней вдогонку,Приспуская с шеи жгут.Она теперь с фортуной дружит,А жизнь быть долгою сулит.И счастье даже даме служит.За ней как будто Ангел бдит.

Ключевые слова: Демон страх девчонка авторский стих

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