Любовь к морской Сирене

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Вариор Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:23 by

Для меня ты лишь одна живешь в душе,Нету в мире для меня другой любимой.Если ты меня застукаешь во лжи,Можешь что-нибудь со мною сделать...Полюбил тебя так сильно яЗа твою красу и неземную.Ты - богиня тысячи морей.Тут и там, бываешь ты повсюду.Где на море тонут корабли,То спасаешь моряков от смерти.Все тебя Сиреною зовут,Только это сказка, уж поверьте.И краса с тех пор твояМеня манит в море, как дурманом,Не могу поверить в сказку я,Что любимая моя слывет обманом.Мораль: Когда мифичную любовь судьба тебе всю жизнь порочит, мне кажется, все это бред - пусть хоть цыганка это напророчит!!!

Ключевые слова: Сирена спасатель море авторский стих

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