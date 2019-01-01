Любовь к морской Сирене

Любовь к морской СиренеДля меня ты лишь одна живешь в душе,
Нету в мире для меня другой любимой.
Если ты меня застукаешь во лжи,
Можешь что-нибудь со мною сделать...
Полюбил тебя так сильно я
За твою красу и неземную.
Ты - богиня тысячи морей.
Тут и там, бываешь ты повсюду.
Где на море тонут корабли,
То спасаешь моряков от смерти.
Все тебя Сиреною зовут,
Только это сказка, уж поверьте.
И краса с тех пор твоя
Меня манит в море, как дурманом,
Не могу поверить в сказку я,
Что любимая моя слывет обманом.
Мораль: Когда мифичную любовь судьба тебе всю жизнь порочит, мне кажется, все это бред - пусть хоть цыганка это напророчит!!!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:23 by ВариорПросмотров: 12Комментарии: 0
Ключевые слова: Сирена спасатель море авторский стих