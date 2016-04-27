Мрачный всадник
Вихрем ураганным
Мчится весь твой путь.
Бешеным и странным,
В том лихая суть!
Хронос - враг премногим,
Твой жесток оскал.
Стал ты одиноким,
Друга не сыскал.
Сыновей наивных
Ты казнил своих!
В мифах лишь старинных
Помнишь ты о них.
Взглядом-ядом травишь
Молодость других.
Путь куда свой правишь?
Ты послушай стих.
Властью развращённый
И простой бедняк,
Каждый обречённый.
Всем ты лютый враг.
Никого не любишь,
Всех шутя казнишь.
За кого воюешь?
По кому грустишь?
Ничего мне всадник
Мрачный не сказал.
Кто на время крадник
Сделал - не узнал.
Кладбище ночное,
Траурный покой.
Хронос, Время злое,
Был забыт здесь мной.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:54 by ЭвиллсПросмотров: 95Комментарии: 3
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