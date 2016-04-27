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Стихи

Мрачный всадник

Мрачный всадник

Вихрем ураганным
Мчится весь твой путь.
Бешеным и странным,
В том лихая суть!

Хронос - враг премногим,
Твой жесток оскал.
Стал ты одиноким,
Друга не сыскал.

Сыновей наивных
Ты казнил своих!
В мифах лишь старинных
Помнишь ты о них.

Взглядом-ядом травишь
Молодость других.
Путь куда свой правишь?
Ты послушай стих.

Властью развращённый
И простой бедняк,
Каждый обречённый.
Всем ты лютый враг.

Никого не любишь,
Всех шутя казнишь.
За кого воюешь?
По кому грустишь?

Ничего мне всадник
Мрачный не сказал.
Кто на время крадник
Сделал - не узнал.

Кладбище ночное,
Траурный покой.
Хронос, Время злое,
Был забыт здесь мной.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:49
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:54 by ЭвиллсПросмотров: 95Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Хронос дух времени всадник кладбище авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 17:54
+1
Группа: Авторы
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Публикаций: 114
Комментариев: 2 760
Посетили мысли о Сергее Есенине. И представилось - вот он стоит у могилы своей ночью на кладбище и разговаривает с самим Хроносом. Думается - могли сделать крадник на время поэту. Вот он и ушёл слишком рано!
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:09
+1
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Репутация: (6379|-1)
Публикаций: 76
Комментариев: 5 327
Мне понравилось стихотворение. И действительно, на Есенина ритмом, размером, мелодией похоже.
Плюс от меня
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#3 написал: Lynx
Сегодня, 18:14
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2017|0)
Публикаций: 182
Комментариев: 1 333
мне тоже очень понравилось. Стихотворение, которое разительно отличается от предыдущих.
Мой плюс самый первый.
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
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