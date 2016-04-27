Мрачный всадник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 95 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 16:54 by

Вихрем ураганнымМчится весь твой путь.Бешеным и странным,В том лихая суть!Хронос - враг премногим,Твой жесток оскал.Стал ты одиноким,Друга не сыскал.Сыновей наивныхТы казнил своих!В мифах лишь старинныхПомнишь ты о них.Взглядом-ядом травишьМолодость других.Путь куда свой правишь?Ты послушай стих.Властью развращённыйИ простой бедняк,Каждый обречённый.Всем ты лютый враг.Никого не любишь,Всех шутя казнишь.За кого воюешь?По кому грустишь?Ничего мне всадникМрачный не сказал.Кто на время крадникСделал - не узнал.Кладбище ночное,Траурный покой.Хронос, Время злое,Был забыт здесь мной.

Ключевые слова: Хронос дух времени всадник кладбище авторский стих

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