Молитва пьяного дервиша

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:36

Sniff Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:36 by

Соловьи на кипарисах, а над озером - луна,Камень черный, камень белый, много выпил я вина,Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего,Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра,Я хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.Я бродяга и трущобник, непутевый человек,Все, чему я научился, все забыл теперь навек,Ради розовой усмешки и напева одного:Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья.О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?И кричит из ямы череп тайну гроба своего:"Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его".Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,На высоких кипарисах замолчали соловьи,Лишь один запел так звонко, тот, не певший ничего:"Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его".Автор - Николай Гумилев.Источник неизвестен.

Ключевые слова: Молитва соловьи дервиш

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