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Стихи

Молитва пьяного дервиша

Соловьи на кипарисах, а над озером - луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина,
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего,
Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.

Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра,
Я хожу и похваляюсь, что узнал я торжество:
Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.

Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Все, чему я научился, все забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его.

Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья.
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
"Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его".

Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так звонко, тот, не певший ничего:
"Мир - лишь луч от лика друга, все иное - тень его".

Автор - Николай Гумилев.
Источник неизвестен.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36 by SniffПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Молитва соловьи дервиш

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