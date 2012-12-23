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Стихи

"Навеет память искреннюю грусть"...

Навеет память искреннюю грусть,
И сердце хрупкое пронзят воспоминания!
Душа всё помнит, будто наизусть:
Обиды, боль и вечные страдания,

Предательством пропитана судьба,
Нутро съедают жуткие пороки...
Вся жизнь ужимки, страхи и мольба -
Так страшно быть безумно одиноким!

И день за днём кружит водоворот,
В который с головой я погружаюсь,
Смерть за руку сквозь прошлое ведёт...
И я не ведаю, что сильно заблуждаюсь!

Пытаюсь вспомнить, дням потерян давно счёт,
Так какова разгадка моей тайны?!
И эта боль в застывшем сердце не умрёт -
Она пронзительна, остра, необычайна!

Таков удел для грешников в Аду -
Не помнить жизнь бесценной и прекрасной,
Небытие так близко, но борюсь, пока могу!
Пройдут века, и безвозвратно я погасну...
Вчера, 23:22 by QustoПросмотров: 29Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Память грехи ад душа сердце жизнь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Вчера, 23:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|-1)
Публикаций: 122
Комментариев: 1 835
обалденный стих плюс конечно же wink
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:34
0
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Публикаций: 1 078
Комментариев: 8 358
Браво! Замечательно!!! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: kusi
Сегодня, 04:55
+1
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Публикаций: 347
Комментариев: 6 844
Стих классный! Проникает в самые глубину души оставляя после себя грусть. От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:11
0
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Репутация: (1303|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 545
Супер! Удел для грешников в аду
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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