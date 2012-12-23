"Навеет память искреннюю грусть"...Навеет память искреннюю грусть,
И сердце хрупкое пронзят воспоминания!
Душа всё помнит, будто наизусть:
Обиды, боль и вечные страдания,
Предательством пропитана судьба,
Нутро съедают жуткие пороки...
Вся жизнь ужимки, страхи и мольба -
Так страшно быть безумно одиноким!
И день за днём кружит водоворот,
В который с головой я погружаюсь,
Смерть за руку сквозь прошлое ведёт...
И я не ведаю, что сильно заблуждаюсь!
Пытаюсь вспомнить, дням потерян давно счёт,
Так какова разгадка моей тайны?!
И эта боль в застывшем сердце не умрёт -
Она пронзительна, остра, необычайна!
Таков удел для грешников в Аду -
Не помнить жизнь бесценной и прекрасной,
Небытие так близко, но борюсь, пока могу!
Пройдут века, и безвозвратно я погасну...
Вчера, 23:22 by QustoПросмотров: 29Комментарии: 4
Ключевые слова: Память грехи ад душа сердце жизнь авторский стих